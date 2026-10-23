Copa Libertadores: con Muslera figura, atajando tres penales, Estudiantes eliminó a Flamengo y es finalista

Figura y pico. Eso fue Fernando Muslera en la noche del Maracaná para que Estudiantes de La Plata elimine a Flamengo y se clasifique a la final de la Copa Libertadores donde ahora el Pincha se enfrentará con Palmeiras el próximo 28 de noviembre en el Estadio Centenario.

"Vamos familia, los espero allá. Vamos a casa", fue el mensaje de Nando haciendo referencia a que la definición será en Uruguay y en la que el equipo argentino se medirá ante otra de las potencias que tiene el continente y que nuevamente se metió en la definición.

Para llegar a los penales, Estudiantes de La Plata también se apoyó en Muslera que sacó dos pelotas muy buenas durante los 90 minutos, pero también en un trabajo muy importante de todo el equipo teniendo en cuenta que a los 50 minutos se quedó con 10 futbolistas por la expulsión de Baltasar Rodríguez.

Luego del 0-0 en Argentina, y al encontrarse con uno menos en cancha, el Pincha fue a buscar el empate, lo consiguió y así fue que terminó llegando a los penales, pero antes le tocó sufrir los ataques del Mengao y en varios de ellos el arquero uruguayo se destacó.

A los 51' brilló al sacarle un tiro libre a Lucas Paquetá cuando el brasileño sorprendió y buscó por afuera de la barrera con mucha rosca y luego a los 82' le sacó un increíble mano a mano a Gonzalo Plata que atacó con lo justo, pero habilitado, y Muslera achicó bien para evitar el tanto que podría haber sido suficiente para evitar los penales y que Flamengo clasificara.

¡¡A BAILAR!! ¡¡NANDO MUSLERA ATAJÓ SU TERCER PENAL DE LA NOCHE, EN ESTE CASO A BRUNO HENRIQUE, Y METIÓ A ESTUDIANTES EN LA FINAL DE LA #Libertadores!! Mística Pincharrata en el mítico Maracaná...



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Entre las grandes novedades del partido estuvo Giorgian de Arrascaeta que sorprendió al aparecer entre los convocados, luego en el banco de suplente e incluso ingresando en el segundo tiempo cuando iban 63 minutos del partido y ocupando el lugar de Jorge Carrascal.

Con un vendaje en su mano, el Cocho jugó la última media hora y además se hizo cargo de su penal, que fue el primero de la tanda con un remate fuerte y bien arriba que no pudo contener su compatriota. Por su parte, Guillermo Varela y Nicolás de la Cruz estuvieron en el banco de suplentes, pero no ingresaron.