Con Piquerez como protagonista, Palmeiras eliminó a Fluminense por penales y vuelve a una final en Montevideo

Palmeiras volverá a disputar una final de Copa Libertadores en Montevideo, una ciudad que le trae grandes recuerdos. El conjunto brasileño consiguió este miércoles su clasificación al partido decisivo del certamen continental luego de eliminar por penales a Fluminense en una semifinal que tuvo protagonismo uruguayo y que se resolvió con suspenso en San Pablo.

El equipo dirigido por Abel Ferreira llegaba con ventaja luego de imponerse 2-1 en el partido de ida disputado en el Maracaná. Sin embargo, Fluminense consiguió ganar 1-0 en el Nubank Parque y llevó la definición a los penales, donde Palmeiras fue más efectivo y se impuso 5-3 para quedarse con el boleto a la final.

Joaquín Piquerez fue titular en el Verdao y tuvo un papel importante en la definición, mientras que Emiliano Martínez permaneció en el banco de suplentes sin ingresar. Por su parte, Agustín Canobbio comenzó como titular en Fluminense, aunque fue sustituido a los 79 minutos y no estuvo en cancha durante la tanda de penales.

Piquerez convirtió su penal y Carlos Miguel fue el héroe de Palmeiras

En la definición, Palmeiras mostró una efectividad perfecta y convirtió sus cinco ejecuciones. Mauricio, Gustavo Gómez y Ramón Sosa anotaron los primeros tres remates, mientras que Joaquín Piquerez se hizo cargo del cuarto y también logró convertir.

Por el lado de Fluminense, Thiago Silva, Hércules y Guilherme Arana habían anotado sus respectivos penales, pero el arquero Carlos Miguel se convirtió en protagonista al detener el disparo de Nonato. Con la ventaja a su favor, Marlon Freitas ejecutó el quinto penal de Palmeiras y selló el 5-3 definitivo que desató los festejos del conjunto paulista.

De esta manera, el Verdao consiguió su segunda clasificación consecutiva a una final de Copa Libertadores, luego de haber perdido la definición de 2025 ante Flamengo en Lima.

Joaquín Piquerez (i) de Palmeiras disputa el balón con Jefferson Savarino de Fluminense en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores. EFE/ Sebastiao Moreira Sebastiao Moreira/EFE

Palmeiras regresa a Montevideo, donde fue campeón en 2021

El próximo 28 de noviembre, el Estadio Centenario volverá a recibir a Palmeiras para disputar una final de Copa Libertadores. El escenario no será desconocido para el conjunto brasileño, que guarda un recuerdo especial de su última definición continental en la capital uruguaya.

El 27 de noviembre de 2021, Palmeiras se consagró campeón de América al derrotar 2-1 a Flamengo en el Centenario. Raphael Veiga abrió el marcador, Gabriel Barbosa igualó para el Mengao y Deyverson convirtió el gol del título en el alargue.

Aquella consagración también tuvo presencia uruguaya, ya que Joaquín Piquerez fue titular en el equipo de Abel Ferreira y levantó el trofeo en Montevideo.

Cinco años después, el lateral izquierdo tendrá la oportunidad de regresar al mismo escenario para buscar una nueva consagración continental. Esta vez estará acompañado en el plantel por Emiliano Martínez, otro de los uruguayos que integra el conjunto brasileño.

Palmeiras, que conquistó la Libertadores en 1999, 2020 y 2021, buscará alcanzar su cuarto título y tomarse revancha de la final perdida en 2025. El rival del Verdao saldrá del enfrentamiento entre Flamengo y Estudiantes de La Plata, que definirán este jueves la otra semifinal luego de igualar sin goles en el partido de ida disputado en Argentina.

En caso de que avance Flamengo, Montevideo será escenario de una reedición de aquella recordada final de 2021, con Palmeiras y el Mengao nuevamente frente a frente por la gloria continental.