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El País Ovación Fútbol

Libertadores: con asistencia de Joaquín Piquerez, Palmeiras venció 2-1 a Fluminense en la ida de semifinales

El lateral fue titular al igual que Alexander Barboza en el Verdao, mientras que en el equipo local comenzó desde el arranque Agustín Canobbio y se retiró a la hora de partido.

El País
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15/10/2026, 00:35
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Joaquín Piquerez en la marca de Agustín Canobbio en el partido entre Palmeiras y Fluminense.
Joaquín Piquerez en la marca de Agustín Canobbio en el partido entre Palmeiras y Fluminense.
Foto: AFP.

Pudo haber sido sentencia definitiva de la llave en el partido de ida de las semifinales de Copa Libertadores, pero si Fluminense se quedó con algo de esperanza de remontar la serie ante Palmeiras fue por el gol que consiguió en el minuto 93 por intermedio de Wesley Nata, que había ingresado unos minutos antes.

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Palmeiras hizo un partido inteligente, le cedió pelota y terreno al local, pero lo lastimó y mucho con ataques rápidos y contragolpes. De hecho, así nacieron los dos goles del Verdado que tuvo desde el arranque a Alexander Barboza y Joaquín Piquerez. Precisamente el lateral de la selección uruguaya fue el que llegó al fondo como un puntero en la última del primer tiempo, metió un centro al segundo palo y allí estaba José “Flaco” López para poner el 1-0.

A los 85’, cuando Agustín Canobbio que fue titular en el Flu ya no estaba porque le había dejado su lugar a Kevin Serna a los 63’, llegó el segundo de la visita. Esta vez el que aprovechó una pelota suelta dentro del área fue Marlon Freitas. El volante central apareció como un “10” para definir de volea y poner una diferencia más que interesante en el marcador que de todas maneras se redujo sobre el cierre.

Ahora lo que resta es esperar al partido de vuelta que se disputará el próximo miércoles y que volverá a enfrentar a estos equipos, pero con Palmeiras como local buscando un lugar en la final de la Copa Libertadores.

Si se trata de buscar un cupo en la definición que se jugará en Montevideo, no hay que dejar pasar que esta noche se disputará la otra llave que se abre a las 21:30 en La Plata donde Estudiantes se enfrentará a Flamengo en otro duelo de lujo que otorga el certamen continental de esta temporada.

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