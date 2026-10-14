Copa Sudamericana 2026: Boca cayó 1-0 ante Vasco da Gama en un partido donde el uruguayo Alan Saldivia fue clave

Boca Juniors recibió a Vasco da Gama en el marco del partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana que se abrieron en La Bombonera en un partido que terminó con victoria visitante por 1-0 gracias al gol que marcó Adson cuando iban 25 minutos de partido.

Rodolfo Arruabarrena sorprendió en la previa del encuentro al dejar a Miguel Merentiel en el banco y darle la titularidad a Enner Valencia, más allá de que sí jugó Leandro Lozano en el lateral derecho y lo hizo durante los 90 minutos. Quien también estuvo en cancha todo el partido y fue clave fue Alan Saldivia, uno de los cuatro uruguayos que tuvo el encuentro. El zaguero con pasado en Colo Colo hizo un muy buen encuentro y además cerró justo una chance clara de gol cuando Merentiel -que ingresó a los 67’- esperaba el esférico para mandarlo a la red y poner el empate en el marcador.

¡¿CÓMO NO FUE GOL DE BOCA?! Gran jugada de Lautaro Blanco para tirar el centro, pero ni Flores, Valencia o Merentiel pudieron empujar la pelota. CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS #Sudamericana https://t.co/vf2S9zSrYQ — DSPORTS (@DSports) October 14, 2026

La Bestia, además, estuvo muy cerca de poner el empate sobre el cierre tras una jugada en la que le quedó una pelota suelta en la puerta del área, remató y el esférico tenía destino de red, pero tras pegar en un defensa se fue y evitó de esta manera la igualdad. Boca contó con varias chances como un remate de Santiago Ascacibar que pegó en el palo o un cabezazo de Enner Valencia que no tuvo el destino esperado.

MERENTIEL TUVO EL EMPATE DE BOCA El delantero Xeneize agarró la pelota de frente al arco, pero su remate pegó en el defensor Renán y no pudo conseguir el 1-1 ante Vasco da Gama. CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS #Sudamericana https://t.co/T7kdpvc542 — DSPORTS (@DSports) October 14, 2026

El Pumita Rodríguez ingresó a los 82’ cuando el equipo norteño defendía la ventaja con uñas y dientes y además con un jugador menos por la expulsión del colombiano Andrés Gómez que vio dos amarillas en pocos segundos. Primero evitó que su rival sacara rápido y luego empujó en un par de ocasiones al árbitro chileno Piero Maza que lo dejó sin jugar los últimos 25’ y además lo saca del partido de vuelta.

Precisamente en ese encuentro, que todavía no tiene escenario definido y que se disputará dentro de una semana, es en el que Boca Juniors deberá ir a buscar la clasificación jugando como visitante en Brasil. Sin Leandro Paredes, que se encuentra lesionado, el Xeneize deberá buscar un plan para revertir la serie y conseguir, al menos, un empate en la serie que lleve la definición a los penales, pero lo que es un hecho es que está obligado a ganar fuera de casa para volver a ilusionarse con entrar a la final de un certamen que ya ganó en dos ocasiones y de forma consecutiva: en 2004 y 2005.