Equipos arbitrales uruguayos estarán en la definición de los finalistas de la Copa Libertadores

La Conmebol designó equipos arbitrales uruguayos para los partidos de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores. Esteban Ostojich impartirá justicia en el partido entre Palmeiras y Fluminense, mientras que Gustavo Tejera dirigirá Flamengo y Estudiantes.

En el Nubank Parque, el Verdão buscará hacer valer el 2-1 que consiguió en la ida ante el Flu por los goles de José Manuel López y Marlon Freitas. Wesley Natã fue quien descontó para el Flu.

En este partido a Ostojich lo acompañarán como asistentes Martín Soppi y Horacio Ferreiro, Javier Feres será el cuarto árbitro y en el VAR estarán Andrés Cunha, Héctor Bergaló y Christian Ferreyra.

Para Ostojich será su sexto partido en esta edición de la Copa Libertadores.

Por su parte, tras el 0-0 en la ida, Flamengo intentará avanzar en el Maracanã ante Estudiantes. Irán junto a Tejera, Nicolás Tarán y Carlos Barreiro como líneas, Javier Burgos como cuarto árbitro, mientras que los árbitros en cabina serán Antonio García, Santiago Fernández y Leodán González.

El árbitro uruguayo lleva seis partidos en esta edición de la Libertadores, uno al Mengão en el Maracanã, en la vuelta de los cuartos de final, cuando el rubronegro se impuso por 2-1 ante Cruzeiro y avanzó.

Además se fijaron los árbitros para las semifinales de la Copa Sudamericana. Montevideo City Torque intentará la remontada en el Estadio Centenario, tras caer en la ida 3-0 ante Atlético Mineiro, por los goles de Reinier, Bernard y Thiago Borbas.

Impartirá justicia un equipo chileno. Cristian Garay será el árbitro principal, Claudio Urrutia y Miguel Rocha de asistentes, mientras que en el VAR estarán Rodrigo Carvajal, Alejandro Molina y Miguel Araos.

Por último, el encuentro en el que Vasco da Gama se llevó la ventaja al Maracanã, por el triunfo ante Boca Juniors como visitante 1-0, con gol de Adson.

Serán venezolanos los encargados de impartir justicia en el partido de vuelta. Jesús Valenzuela será el árbitro principal, con Jorge Urrego y Tulio Moreno como asistentes, Yender Herrera será el cuarto árbitro y en el VAR estarán Juan Ponte, Alberto Ponte y Ángel Arteaga.