Mirá el lujito de De Arrascaeta en el triunfo de Flamengo ante el Independiente del Valle de Papa por Libertadores

Flamengo, campeón defensor de la Copa Libertadores, separó el boleto a las seminales de la competición en 2026 al vencer este jueves por 0-2 al ecuatoriano Independiente del Valle que dirige el uruguayo Joaquín Papa en el partido de ida de los cuartos de final jugado en Quito.

Los goles de Bruno Henrique en el minuto 61 y Léo Pereira en el 75 permitieron al equipo brasileño confirmar su buen momento después de resistir los intentos de su rival ecuatoriano y aprovechar sus oportunidades de anotar en los 2.850 metros de altitud de la capital ecuatoriana.

Giorgian de Arrascaeta fue titular en el Mengao y se dio el lujo de hacerle un caño de taco a uno de los rivales. "Joga muito", escribieron las redes para definir lo que fue la acción del uruguayo. Guillermo Varela ingresó a los 86 minutos y Nicolás de la Cruz estuvo en el banco se suplentes.

UOP: ¡¡TACO Y CAÑO DEL 10 DE LA CELESTE!! Giorgian De Arrascaeta y un lujo impresionante en Independiente del Valle vs. Flamengo. Joga muito... 🔥🔟🇺🇾



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El equipo local, que tuvo al uruguayo Juan Viacava en el banco sin sumar minutos, no logró descifrar la propuesta del visitante, dirigido por el portugués Leonardo Jardim, y además perdió por lesión al término del primer tiempo al paraguayo Carlos González, una de sus principales referencias ofensivas.

Flamengo planteó el partido con la intención de impedir las ocasiones de gol de Independiente del Valle, para después aprovechar los errores del rival y salir rápidamente al ataque, con Bruno Henrique como el mejor intérprete de ese juego.

Una mala entrega del argentino Mateo Carabajal permitió a Bruno Henrique iniciar un contraataque, pero Layan Loor se anticipó al remate y envió el balón al tiro de esquina.

El trabajo defensivo de Flamengo dejó sin opciones a González, uno de los goleadores del torneo, que tuvo poco abastecimiento de Aron Rodríguez, Junior Sornoza y Emerson Pata.

La única ocasión clara de gol del primer tiempo fue precisamente de González, quien recibió el balón dentro del área y remató de media vuelta y a media altura, pero el disparo se estrelló en el vertical izquierdo.

Flamengo aprovechó finalmente un error en la salida de Independiente del Valle para recuperar el balón y abrir el marcador. Samuel Lino envió un pase desde el costado izquierdo que atravesó la defensa y Bruno Henrique definió para poner el 0-1 en el minuto 61.

El segundo tanto llegó en el minuto 75, cuando Emerson Royal centró al área y Léo Pereira se anticipó a la defensa para conectar un preciso golpe de cabeza y vencer al portero colombiano Aldair Quintana.

Ficha técnica

Independiente del Valle: Aldair Quintana; Daykol Romero, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Layan Loor; Jordy Alcívar, Hugo Quintana (m.85, Youri Ochoa), Junior Sornoza (m.74, Ronald Briones); Aron Rodríguez (m.85, Edwin Quintero), Emerson Pata y Carlos González (m.46, Djorkaeff Reasco).

Entrenador: Joaquín Papa.

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas (m.85, Guillermo Varela); Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta (m.71, Lucas Paquetá), Jorge Carrascal (m.71, Gonzalo Plata); Samuel Lino (m.90, Luiz Araujo) y Bruno Henrique (m.85, Pedro).

Entrenador: Leonardo Jardim.

Goles: 0-1, m.61: Bruno Henrique y 0-2, m.75: Léo Pereira

Árbitro: Facundo Tello, de Argentina. Amonestó a Pulgar, Carabajal y Quintero.

Con información de EFE.