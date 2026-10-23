A 20 días de la operación en la muñeca, De Arrascaeta fue convocado por Flamengo para la semifinal de Libertadores

Más de un hincha de Flamengo seguramente se tomó la cabeza cuando Giorgian de Arrascaeta salió de la cancha agarrándose la muñeca y con gestos de dolor durante el partido entre Uruguay y Corea del Sur, en el que venía siendo figura con gol y asistencias. El Cocho se resbaló, cayó sobre su mano y tuvo que salir.

Pocas horas después se confirmaba que había sufrido una fractura y que también debía ser operado. Todo eso con el reloj corriendo de cara a las semifinales ante Estudiantes de La Plata en la Copa Libertadores. Dentro del club la idea era recuperar al nacido en Nuevo Berlín para una posible final en Montevideo, pero con la serie abierta tras el 0-0 de la ida, el Mengao lo convocó.

Fue la gran sorpresa de la nómina del entrenador Leonardo Jardim y una confirmación cuando se dieron a conocer los jugadores disponibles ya que el Cocho está entre los suplentes —junto a Nicolás de la Cruz y Guillermo Varela— a pesar de que hace 20 días pasó por cirugía.

NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO! Confira a #escalação do Flamengo para enfrentar o Estudiantes, pela @Libertadores! #ESTxFLA pic.twitter.com/BfkIQRItlp — Flamengo (@Flamengo) October 22, 2026

A su vez, el club dio a conocer la lista de los jugadores en sanidad, en la que solo se encuentran Danilo —se recupera de una cirugía para corregir dos fracturas en la mandíbula— y Everton Araújo —realiza trabajos en campo con la preparación física— por lo que son los únicos ausentes.

El Mengao que ya sabe que Palmeiras se metió en la final de la Copa Libertadores, se enfrenta desde las 21:30 a Estudiantes de La Plata con la meta de volver a acceder a la definición, lo que repetiría la final de 2025 y la que también se dio en 2021, precisamente con los mismos equipos como protagonistas.

¿Llegará para el clásico entre Uruguay y Argentina?

El próximo 13 de noviembre, Uruguay y Argentina se verán las caras en Buenos Aires y con la recuperación que lleva Giorgian de Arrascaeta, el cuerpo técnico encabezado por Diego Forlán podría ilusionarse con que el Cocho pueda estar. Cabe recordar que en la gira que realizó la Celeste fue uno de los más destacados, sobre todo en el encuentro con Corea, el único en el que fue titular.

En dicho encuentro se entendió muy con Darwin Núñez, al que acompañó en el ataque y fue al que asistió, así como el artiguense fue el que inició la jugada que tras asistencia de Maximiliano Araújo finalizó el volante ofensivo con un remate a colocar que venció al arquero rival.