"El fútbol siempre da revancha": la emoción de Muslera al clasificar a la final de Libertadores y jugarla en Uruguay

"La felicidad de intentar cumplir los sueños, más allá de que salgan bien o mal dar la cara, hacerse responsable de las buenas y no tan buenas", fueron solo algunas de las palabras de Fernando Muslera apenas había terminado el partido en Maracaná que lo convirtió en héroe al atajar tres penales que depositar a Estudiantes de La Plata en la final de la Copa Libertadores al eliminar a Flamengo.

El 2026 fue un año con altibajos para Nando que tuvo la satisfacción de volver a jugar con Uruguay, de ir al Mundial y de terminar su participación con aquella frase contundente: "Nunca fui de esconderme: le pido disculpas a todos los uruguayos". A medida que llega el final del año, Muslera tuvo una nueva satisfacción y con él como protagonista.

Es que además de atajar dos pelotas clave durante los 90 minutos, se encargó de contener tres penales en la definición para que el Pincha se meta en la gran final de la competencia donde su rival será Palmeiras: "Imaginate, es un orgullo y una felicidad, por lo personal, el fútbol siempre te da otra oportunidad", aseguró emocionado.

"EL FÚTBOL SIEMPRE TE DA OTRA OPORTUNIDAD". Luego de ser héroe y meter al Pincha en la final de la #Libertadores, Muslera habló emocionado, recordando lo sucedido en el último Mundial con Uruguay.



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Pero rápidamente se sacó de los flashes para agradecer a todos "los compañeros, a la gente que vino y a la que no pudo, a mi familia y amigos. Luchamos mucho por este sueño y capaz que dejamos cosas de lado, pero cuando uno tiene el foco y sabe que se puede lograr, es así".

"Le metimos mucha garra, hicimos un partido como teníamos que hacerlo en el Maracaná, ante un gran rival y me voy feliz por el sacrificio, el fútbol siempre da revancha en lo personal y en lo grupal y solo queda seguir y luchar con el cuchillo entre los dientes", agregó.

Fernando Muslera y sus números en la semifinal de la Copa Libertadores.

Los números de Fernando Muslera, vía Sofascore.

Al momento de hablar de su tarea, quien le atajó los remates a figuras de renombre como Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique, aseguró: "Obvio que en los penales el arquero tiene un plus por poder contribuir en esa parte".

Muslera, de años, finaliza su contrato a fines de 2026, pero como indicaron algunos de sus compañeros, buscan "que se quede para siempre". "Vamos paso a paso de a poquito, ahora vamos por ese sueño", subrayó el guardameta que también dejó en claro lo que significa que la final sea en Montevideo y en el Estadio Centenario.

"Voy a volver a jugar en ese estadio mítico que va a ser sede del Mundial 2030 y es un orgullo pisar ese suelo y más con este club que lo merece", finalizó.