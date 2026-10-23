"No la pasó bien y le hicimos ver que tenía mucho para dar": Cacique Medina sobre la noche soñada de Muslera

Alexander "Cacique" Medina, entrenador de Estudiantes de La Plata, habló este jueves por la noche en conferencia de prensa tras la clasificación de su equipo a la final de la Copa Libertadores con Fernando Muslera como figura. Al ser consultado por la influencia del arquero, respondió en primera instancia: "¿Qué voy a decir de Fernando? Porque recuerdo que cuando enseguida me escribe de lo que le pasó en ese último partido (con Uruguay en el Mundial 2026), le hablé que teníamos que dejar pasar unos días y después lo convencimos; él se convenció que acá es muy querido, acá lo apreciamos mucho, como persona primero que nada y después como arquero".

Y añadió: "Le ha dado mucho a Estudiantes de La Plata. Hoy si estamos en una final es producto de la gran actuación de él, y en otros partidos también. Me quedo muy feliz por él porque no la pasó bien, y acá Estudiantes lo arropó y lo apoyó. Nosotros como cuerpo técnico enseguida le hicimos ver que tenía mucho para dar, y bueno, mirá, en el Estadio Maracaná, con lo que significa para nosotros los uruguayos el Maracaná, imagínate".

👏🏼🇺🇾 El Cacique Medina habló sobre la "REVANCHA" de Nando Muslera, luego de su Mundial con Uruguay, nada más y nada menos que con un Maracanazo, con lo que eso significa para los uruguayos...



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La emoción de Fernando Muslera tras clasificar a la final de la Copa Libertadores con Estudiantes de La Plata

"La felicidad de intentar cumplir los sueños, más allá de que salgan bien o mal dar la cara, hacerse responsable de las buenas y no tan buenas", fueron solo algunas de las palabras de Fernando Muslera apenas había terminado el partido en Maracaná que lo convirtió en héroe al atajar tres penales que depositar a Estudiantes de La Plata en la final de la Copa Libertadores tras eliminar a Flamengo.

El 2026 fue un año con altibajos para Nando que tuvo la satisfacción de volver a jugar con Uruguay, de ir al Mundial y de terminar su participación con aquella frase contundente: "Nunca fui de esconderme: le pido disculpas a todos los uruguayos". A medida que llega el final del año, Muslera tuvo una nueva satisfacción y con él como protagonista.

Es que además de atajar dos pelotas clave durante los 90 minutos, se encargó de contener tres penales en la definición para que el Pincha se meta en la gran final de la competencia donde su rival será Palmeiras: "Imaginate, es un orgullo y una felicidad, por lo personal, el fútbol siempre te da otra oportunidad", aseguró emocionado.

"EL FÚTBOL SIEMPRE TE DA OTRA OPORTUNIDAD". Luego de ser héroe y meter al Pincha en la final de la #Libertadores, Muslera habló emocionado, recordando lo sucedido en el último Mundial con Uruguay.



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Pero rápidamente se sacó de los flashes para agradecer a todos "los compañeros, a la gente que vino y a la que no pudo, a mi familia y amigos. Luchamos mucho por este sueño y capaz que dejamos cosas de lado, pero cuando uno tiene el foco y sabe que se puede lograr, es así".

"Le metimos mucha garra, hicimos un partido como teníamos que hacerlo en el Maracaná, ante un gran rival y me voy feliz por el sacrificio, el fútbol siempre da revancha en lo personal y en lo grupal y solo queda seguir y luchar con el cuchillo entre los dientes", agregó.