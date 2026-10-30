Estudiantes prepara una invasión a Montevideo: pagará el 70% del traslado de sus hinchas para la final

Montevideo se prepara para recibir una nueva final de la Copa Libertadores. El próximo sábado 28 de noviembre, Palmeiras y Estudiantes de La Plata se enfrentarán en el Estadio Centenario en busca del título más importante del continente.

A falta de un mes para el encuentro, los hinchas de ambos equipos comenzaron a organizar sus viajes a Uruguay y el conjunto argentino anunció una importante medida para facilitar la llegada de sus simpatizantes.

Bajo la consigna "¡Vamos a copar todo Uruguay!", Estudiantes comunicó que pondrá a disposición de sus socios un servicio de ómnibus para trasladarse desde Argentina hasta Montevideo, con la particularidad de que el club asumirá el 70% del costo del viaje.

De esta manera, los socios del Pincha podrán acceder al traslado por un valor de 50.000 pesos argentinos por persona, una cifra considerablemente inferior al costo real del servicio gracias al aporte económico de la institución.

La iniciativa busca facilitar la presencia de los hinchas pincharratas en una instancia histórica para el club, que volverá a disputar una final continental bajo la conducción del entrenador uruguayo Alexander Medina.

Desde Estudiantes explicaron que la decisión responde al esfuerzo económico que realizaron sus seguidores durante la temporada para acompañar al equipo en los distintos compromisos internacionales.

"¡Vamos a copar todo Uruguay!", publicó la institución en sus redes sociales, donde confirmó que continuará trabajando para garantizar una importante presencia de sus hinchas en las tribunas del Centenario.

¡Vamos a copar todo Uruguay! 🇺🇾



El Club acompaña y reconoce el esfuerzo de nuestros socios y socias, por lo que pondrá a disposición micros para alentar al equipo en la final de la CONMEBOL Libertadores 💪.



Mientras se ultiman detalles tanto de la venta de entradas como de los… pic.twitter.com/GH0LhfJM8k — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 29, 2026

Cabe destacar que el precio de 50.000 pesos argentinos corresponde exclusivamente al traslado y no incluye la entrada para el partido. Además, el club todavía no informó las fechas, modalidades y condiciones para adquirir los pasajes, detalles que serán comunicados próximamente.

Comenzó la venta de entradas para la final de la Libertadores

Mientras Estudiantes organiza el traslado de sus hinchas, la Conmebol puso en marcha este jueves 29 de octubre la comercialización de entradas para la final que se disputará en Montevideo.

La primera etapa comenzó a las 14:00 horas con una preventa exclusiva para quienes tengan tarjetas Mastercard emitidas en Uruguay. Las localidades disponibles corresponden a las tribunas América y Olímpica del Estadio Centenario.

Los precios establecidos son de 340 dólares para la categoría 1 (Tribuna América) y 250 dólares para la categoría 2 (Tribuna Olímpica). Por su parte, las entradas populares destinadas exclusivamente a los hinchas de los clubes finalistas tendrán un costo de 95 dólares.

La venta para el público general comenzará el próximo lunes 2 de noviembre a las 14:00 horas, mediante la plataforma oficial de la Conmebol.

En cuanto a la distribución de las parcialidades, los hinchas de Estudiantes ocuparán la tribuna Ámsterdam, mientras que los de Palmeiras estarán ubicados en la Colombes.

🎟️ ¡Comienza la venta de entradas para la Final de la CONMEBOL Libertadores!



🔗 Etapa exclusiva para clientes de Mastercard con tarjetas emitidas en Uruguay. Más información: https://t.co/swOyYJmSIE…



🔜 @Palmeiras vs. @EdelpOficial en Montevideo pic.twitter.com/VW7AuPjmE6 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) October 29, 2026

El conjunto argentino confirmó que las entradas populares se comercializarán mediante un sistema de ranking de socios, con distintas prioridades según el puntaje acumulado. Los detalles de las fechas y condiciones de compra serán anunciados próximamente.

Todas las entradas serán digitales, nominadas e intransferibles, y los espectadores deberán presentar la documentación correspondiente para ingresar al estadio.

De esta manera, Montevideo comienza a palpitar una nueva definición continental, con dos equipos de enorme convocatoria que buscarán teñir de sus colores las tribunas del Estadio Centenario.