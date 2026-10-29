No habrá policías el fin de semana de la última fecha por las elecciones del BPS: qué días podría jugarse
Si bien la Asociación Uruguaya de Fútbol tenía en sus planes el sábado 28 y domingo 29 para terminar el Torneo Clausura, el Ministerio del Interior forzó una reestructura del calendario.
Un nuevo problema golpea la puerta de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que recibió un nuevo revés para la fijación de la definición del Torneo Clausura. La última fecha del torneo corto programada para jugarse el fin de semana del 21 y 22 de noviembre deberá ser reprogramada, al informar el Ministerio del Interior que no habrá policías disponibles para esas fechas por las elecciones del BPS.
Según informaron fuentes de la AUF a Ovación, se maneja que la definición del Clausura se fragmente entre viernes, lunes y martes para evitar atrasos con el calendario. Esto dejaría abierta la posibilidad que la semifinal de la Liga AUF Uruguaya —de ser necesaria— se dispute el 29, un día después de la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes.
Recordar que este fin de semana se jugará la fecha 13, la 14 no podrá ser programada para el fin de semana de 6 y 7 por la visita del Papa a Uruguay, por lo que se jugará el del 13 y 14.
La fijación de la última fecha del Clausura deberá estar coordinada con la definición de la Copa AUF Uruguay, que entre el 4 y 5 de noviembre completará los octavos de final y aún debe fijar los cuartos, semifinales y final.
Recordar que la fecha límite a jugar por la licencia de los jugadores será el 8 de noviembre, por lo que ambas competiciones deberán resolverse antes de esa fecha.
Los detalles de la fecha 13 del Clausura
Sábado 31 de octubre
Racing vs. Cerro Largo
Hora: 10:00
Estadio: Parque Roberto.
Cerro vs. Central Español
Hora: 13:00
Estadio: Tróccoli.
Peñarol vs. Wanderers
Hora: 16:30
Estadio: Parque Saroldi.
Domingo 1º de noviembre
Progreso vs. Defensor Sporting
Hora: 10:00
Estadio: Parque Paladino.
Boston River vs. Montevideo City Torque
Hora 13:00
Estadio: Campeones Olímpicos.
Danubio vs. Nacional
Hora: 16:30
Estadio: María Mincheff de Lazaroff.
Liverpool vs. Juventud
Hora: 20:00
Estadio: Parque Viera.
Lunes 2 de noviembre
Albion vs. Deportivo Maldonado
Hora: 20:00
Estadio: Luis Franzini.
Los partidos de octavos de final de la Copa AUF Uruguay
Jueves 29 de octubre
Wanderers de Durazno vs. Danubio
Estadio: Silvestre Octavio Landoni.
Hora: 20:30
Miércoles 4 de noviembre
Lito vs. Wanderers
Estadio: a definir.
Hora: 15:00
San Carlos vs. Boston River
Estadio: Domingo Burgueño Miguel.
Hora: 18:00
Ferro Carril de Salto vs. Nacional
Estadio: Artigas, Paysandú.
Hora: 21:00
Jueves 5 de noviembre
Gladiador de Salto vs. Liverpool
Estadio: Artigas, Paysandú.
Hora: 18:00
Libertad de San Carlos vs. Montevideo City Torque
Estadio: Domingo Burgueño Miguel.
Hora: 21:00
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