No habrá policías el fin de semana de la última fecha por las elecciones del BPS: qué días podría jugarse

Un nuevo problema golpea la puerta de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que recibió un nuevo revés para la fijación de la definición del Torneo Clausura. La última fecha del torneo corto programada para jugarse el fin de semana del 21 y 22 de noviembre deberá ser reprogramada, al informar el Ministerio del Interior que no habrá policías disponibles para esas fechas por las elecciones del BPS.

Según informaron fuentes de la AUF a Ovación, se maneja que la definición del Clausura se fragmente entre viernes, lunes y martes para evitar atrasos con el calendario. Esto dejaría abierta la posibilidad que la semifinal de la Liga AUF Uruguaya —de ser necesaria— se dispute el 29, un día después de la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes.

Recordar que este fin de semana se jugará la fecha 13, la 14 no podrá ser programada para el fin de semana de 6 y 7 por la visita del Papa a Uruguay, por lo que se jugará el del 13 y 14.

La fijación de la última fecha del Clausura deberá estar coordinada con la definición de la Copa AUF Uruguay, que entre el 4 y 5 de noviembre completará los octavos de final y aún debe fijar los cuartos, semifinales y final.

Recordar que la fecha límite a jugar por la licencia de los jugadores será el 8 de noviembre, por lo que ambas competiciones deberán resolverse antes de esa fecha.

Los detalles de la fecha 13 del Clausura

Sábado 31 de octubre

Racing vs. Cerro Largo

Hora: 10:00

Estadio: Parque Roberto.

Cerro vs. Central Español

Hora: 13:00

Estadio: Tróccoli.

Peñarol vs. Wanderers

Hora: 16:30

Estadio: Parque Saroldi.

Domingo 1º de noviembre

Progreso vs. Defensor Sporting

Hora: 10:00

Estadio: Parque Paladino.

Boston River vs. Montevideo City Torque

Hora 13:00

Estadio: Campeones Olímpicos.

Danubio vs. Nacional

Hora: 16:30

Estadio: María Mincheff de Lazaroff.

Liverpool vs. Juventud

Hora: 20:00

Estadio: Parque Viera.

Lunes 2 de noviembre

Albion vs. Deportivo Maldonado

Hora: 20:00

Estadio: Luis Franzini.

Los partidos de octavos de final de la Copa AUF Uruguay

Jueves 29 de octubre

Wanderers de Durazno vs. Danubio

Estadio: Silvestre Octavio Landoni.

Hora: 20:30

Miércoles 4 de noviembre

Lito vs. Wanderers

Estadio: a definir.

Hora: 15:00

San Carlos vs. Boston River

Estadio: Domingo Burgueño Miguel.

Hora: 18:00

Ferro Carril de Salto vs. Nacional

Estadio: Artigas, Paysandú.

Hora: 21:00

Jueves 5 de noviembre

Gladiador de Salto vs. Liverpool

Estadio: Artigas, Paysandú.

Hora: 18:00

Libertad de San Carlos vs. Montevideo City Torque

Estadio: Domingo Burgueño Miguel.

Hora: 21:00