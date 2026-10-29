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El País Ovación Fútbol

Wanderers de Durazno vs. Danubio por Copa AUF Uruguay: el Landoni recibe la tercera llave de octavos

El semifinalista de la Copa de Clubes de OFI recibirá a un Franjeado que buscará avanzar a cuartos, previo a intentar evitar el descenso este fin de semana.

El País
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29/10/2026, 20:00
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Leonel Rocco, DT de Danubio.
Leonel Rocco, DT de Danubio.
Foto: Leonardo Mainé.

La Copa AUF Uruguay disputa su tercera llave de los octavos de final, en el Landoni de Durazno a partir de las 20:30 horas. Luego de tres derrotas ante los equipos profesionales, OFI buscará su primer representante en los cuartos de final, cuando Wanderers de Durazno reciba a Danubio.

El equipo duraznense viene de eliminar a Río Negro por 4-1 y de hacer además una gran Copa de Clubes OFI, donde alcanzó las semifinales. La Franja avanzó hasta esta instancia luego de una goleada 6-0 sobre Central Español. En la Liga AUF Uruguaya en cambio arrastra un duro momento, al punto que puede defender el próximo fin de semana, luego de caer en la hora ante Deportivo Maldonado, 2-1.

El partido es transmitido por DSports/DGO y Flow.

Wanderers de Durazno vs. Danubio

Televisan: DSports/DGO y Flow.

Árbitro: Andrés Martínez.
Asistentes: Javier Irazoqui y Sebastián Schroeder.
Cuarto árbitro: Marcelo García.
VAR: Daniel Rodríguez y Eduardo Varela.

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