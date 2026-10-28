Porongos 0-1 Deportivo Maldonado por Copa AUF Uruguay: Gonzalo Sosa pone rápido al fernandino al frente
El Juan Antonio Lavalleja recibe el segundo cruce de los octavos de final, de donde saldrá quien enfrentará al vencedor entre Ferro Carril de Salto y Nacional.
Porongos de Flores y Deportivo Maldonado se miden en el Estadio Juan Antonio Lavalleja por un lugar en los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay, a partir de las 20:30 horas. El encuentro determinará quien se enfrente al vencedor de Ferro Carril de Salto y Nacional en la próxima instancia.
El partido será transmitido por DSports, DGO y Flow.
El equipo de Flores viene de ser uno de los animadores de la Copa de Clubes de OFI, alcanzó los cuartos de final y fue eliminado en una maratónica serie de penales por el campeón del torneo, Libertad de San Carlos. De los clubes amateur fue el último en sellar su pasaje, cuando la semana pasada despachó a Deportivo Italiano por 4-3 en los penales, luego de empatar 1-1.
Por su parte, Deportivo Maldonado llega con equipo alternativo al estar disputando los primeros lugares de la Tabla Anual. El equipo de Gabriel Di Noia viene de cosechar un agónico triunfo ante Danubio, 2-1, mientras que para acceder a esta instancia le ganó a Albion de atrás, por 4-1.
Primer tiempo
Porongos vs. Deportivo Maldonado
Porongos: Matheus Brandao; Jorge "Chocho" Fernández, Jorge "Copete" Fernández, Federico Ruiz Díaz; Emiliano Sosa, Mathías Etchechurry, Martín Ferrán, Bautista Maestrecasa, Agustín Monzón; Lucas Castro. Gabriel Leyes. DT: Maximiliano Callorda.
Deportivo Maldonado: Nicolás Forastiero; Hernán Petryk, Benjamín Cavenaghi, Joaquín Fernández, Sebastián Tormo; Adrián Vila, Franco Marino, Bruno Centeno; Cayetano Bolsán, Gonzalo Sosa, Emiliano Mozzone. DT: Gabriel Di Noia.
Gol: 5' Gonzalo Sosa (DM).
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