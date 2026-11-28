Los días que vino el papa León XIV a Uruguay, hace unas tres semanas, un concepto apareció más de una vez en la discursiva social y mediática: el efecto en la cotidianeidad uruguaya y la comparación con el fútbol. Durante algo menos de 72 horas, al menos Montevideo respiró un aire de unidad y convivencia social que cada vez, desafortunadamente, parece ser más extraño. Este fin de semana, el deporte volvió a ponerse en el centro de la escena y a agitar la capital, pero con sus particularidades, propias de cómo la región vive no solo el fútbol en sí, sino un evento de tal magnitud como es la final de la Copa Libertadores entre un equipo argentino y uno brasileño.

El sábado a las 17 horas en el Estadio Centenario se enfrentarán Estudiantes de la Plata y Palmeiras para hacerse con el máximo trofeo de los clubes sudamericanos. Una vez más, Montevideo vuelve a ser centro de atención internacional y la marea trajo a un estimado de 50.000 hinchas a Uruguay.

Ya desde hace días, Montevideo fue gratamente invadida por extranjeros. Particularmente en estos últimos días, el ambiente futbolero, sumado al cálido tiempo climático, copó las calles. La Conmebol organizó una Fan Fest en la Rambla, frente al Club de Golf, que funcionó hasta el viernes y fue un nodo de convocatorias para los hinchas.

Cientos de ómnibus que cruzaron la frontera, vehículos provenientes de ambos países vecinos, multitud de camisetas de O Porco y los Pinchas. Playa, alcohol, cánticos. La costa capitalina se volvió una fiesta rioplatense que solo daba una muestra de lo que será la jornada del sábado.

El sistema de transporte se vio exigido por la gran asistencia de los fanáticos. “Uber y bondi”, respondieron algunos sobre los principales métodos, con un comentario adicional que, cual guionista divino, seguro provoca una particular reacción en todos los montevideanos: “Falta un tren”.

Según informó el Ministerio del Interior, los hinchas de Estudiantes se concentrarán hoy en las canteras del Parque Rodó y los de Palmeiras en el Parque Roosevelt, desde donde varias caravanas partirán cerca de las 13 horas hacia el Centenario.

Medios argentinos, en las últimas horas y con respecto al ingreso de solo hinchas de Estudiantes que vendrían sin entrada, manejaron la cifra de aproximadamente 10.000. Toda la demanda hotelera y gastronómica que implica el evento es parte destacada del análisis que se hace desde el sector turístico.

Previsiones cumplidas y demanda extrema

La Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur) comunicó hace pocos días —al igual que el ministro de Turismo, Pablo Menoni, en diálogo con En Clave País recientemente— que se esperaba el ingreso de unas 50.000 personas desde el exterior, con reservas hoteleras cercanas al 100%.

“Las previsiones que se hacían se están cumpliendo todas”, aseguró Fernando Tapia, presidente de Camtur, consultado por El País, quien enfatizó que la capacidad de hotelería en Montevideo está “colmada”, adjetivo también utilizado por el mencionado jerarca de gobierno. También ha habido demanda en Colonia, en la costa de Canelones, en Piriápolis, en Punta del Este e incluso en el litoral.

“Ha habido una demanda muy pareja en todos los lugares donde hay hotelería, inclusive también ha habido demanda para apartamentos y casas en alquiler temporario. La gente del Aeropuerto de Carrasco confirmó que van a recibir unos 20.000 personas durante estos días, que fundamentalmente son de Brasil, pero también algunos de Argentina. Es un número impresionante”, manifestó.

Por su lado, Matías Medina, presidente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU), describió en diálogo con El País el fenómeno que varios habrán percibido en su entorno por estos días: los alquileres de casas particulares a precios disparatados.

Monoambientes a US$ 1.000 por noche, apartamentos de un dormitorio a US$ 2.000, habitaciones individuales en el Centro a US$ 200. Según explicó, “hace un mes se estaban pidiendo precios totalmente desorbitantes que fueron bajando una vez que se fue aproximando la final”.

“Es muy difícil de monitorear porque en el sector inmobiliario nosotros tenemos muchas diferenciaciones de precios por zona y por metros cuadrados, por ubicación y por las prestaciones del inmueble. Esto está totalmente externo a una situación normal, por cómo un ambiente o un dormitorio en Pocitos o Punta Carretas vale lo mismo que en Malvín, o a veces en el Centro”, dijo con base en las circunstancias “extraordinarias”.

Incluso, Medina alertó que se detectaron, tanto en plataformas como en redes sociales, “muchas publicaciones y ofertas inmobiliarias que no coincidían con lo que se estaba vendiendo con las fotos”. “Por ejemplo, se decía que el inmueble estaba en La Blanqueada, con fotos del Centro o de la Plaza Independencia, y se ponían muy pocas fotos del inmueble donde se iba a ir”, mencionó.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, declaró en rueda de prensa este viernes que, si bien no se aplicó ningún operativo “específico” en materia de recolección de residuos y transporte, sí identificaron algunas zonas a “reforzar”, como las concentraciones previstas para las hinchadas.