Flávio visitó a Jair Bolsonaro y aseguró que su padre está "muy contento" con los resultados electorales

El candidato presidencial Flávio Bolsonaro (Partido Liberal, PL) visitó a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, luego de tres meses sin verse. Llegó a la residencia donde el exmandatario cumple prisión domiciliaria, en Brasilia, alrededor de las 9:45. Se marchó sobre las 10:20. El candidato tenía prohibido visitarlo desde julio por divulgar una carta de apoyo de su padre a su campaña durante una transmisión en YouTube.

"Él (Jair Bolsonaro) estaba muy contento con el resultado de estas elecciones, con que saliéramos victoriosos y con que tengamos un Senado y una Cámara de Diputados fuertes", dijo Flávio tras la visita. "A pesar de que algunos dicen que nos estamos volviendo arrogantes, no hay sensación de que ya hayamos ganado. Todos estamos en las calles pidiendo movilización para que los parlamentarios se mantengan activos en las redes sociales", añadió a la prensa.

El reencuentro tuvo lugar tras el fin de la suspensión de 90 días impuesta en julio por el ministro Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal (STF). La visita también se produce en un momento de negociaciones para la sucesión de la dirección de la Cámara de Diputados y del Senado, en las que los miembros del PL esperan contar con la participación del expresidente.

🗳️ A 12 dias do segundo turno das eleições presidenciais, Flávio Bolsonaro (PL) visitou o pai, Jair Bolsonaro, nesta terça (13/10), no condomínio Solar de Brasília, no DF. O ex-presidente cumpre pena em regime domiciliar após condenação a 27 anos e 3 meses pela trama golpista. 🤳 @hugobarretophoto — Metrópoles (@Metropoles) October 13, 2026

Prohibición de visita

Desde el 13 de julio, Flávio tenía prohibido visitar a su padre tras compartir en redes sociales una carta escrita por Jair Bolsonaro en apoyo a su candidatura presidencial. El documento, titulado "Carta a los brasileños", fue leído por el senador durante una transmisión en vivo y posteriormente publicado en sus perfiles. Moraes consideró que la divulgación violaba la orden judicial que prohíbe al expresidente usar las redes sociales, incluso a través de terceros, y suspendió las visitas entre padre e hijo durante 90 días.

En aquel momento, el ministro declaró que Flávio había utilizado su derecho de visita para obtener una declaración política de su padre y luego difundirla públicamente, sin respetar las condiciones establecidas para el arresto domiciliario. El senador criticó la decisión, calificándola de desproporcionada, y argumentó que la medida también limitaba su función como abogado del expresidente.

El lunes, Moraes autorizó la reanudación de las visitas, tras un dictamen favorable de la Procuraduría General de la República (PGR). El ministro del STF consideró que no se habían producido nuevos incidentes que justificaran la prórroga de la suspensión. No obstante, la decisión mantuvo la prohibición de reuniones con fines político-electivos y de la difusión de declaraciones públicas de Jair Bolsonaro.

El expresidente cumple una condena de 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado. Se encuentra bajo arresto domiciliario desde marzo, tras recibir autorización judicial para recuperarse de problemas de salud.

El reencuentro se produce en medio de los esfuerzos del PL por elegir a los próximos presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, previstos para febrero de 2027. Tras bambalinas, miembros del partido argumentan que Jair Bolsonaro debería ayudar a guiar las negociaciones con otros partidos y definir a los candidatos que contarán con el apoyo de los representantes del partido. Los aliados creen que la sucesión en el Congreso podría haber sido uno de los temas tratados, aunque no hay confirmación de que se haya abordado durante la visita.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro junto a su hijo y candidato presidencial Flávio Bolsonaro. Foto: EVARISTO SA/AFP

Los brasileños eligieron un Congreso de mayoría conservadora que podría aprobar la ley de amnistía que Flávio Bolsonaro prometió impulsar para su padre, así como a cientos de manifestantes condenados por el asalto a las sedes de los poderes públicos en Brasilia en enero de 2023.

Tras visitar a su padre, Flávio tiene compromisos programados en São Paulo este martes. Entre ellos, una reunión con miembros del partido MDB que apoyan su candidatura: 15 secciones del partido manifestarán su apoyo al candidato del PL.

Con información de AFP y OGlobo/GDA