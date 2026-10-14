¿Remontada o estancamiento?: Flávio Bolsonaro a la espera de dos encuestas que considera decisivas
El partido y la campaña del senador y candidato opositor, Flávio Bolsonaro, temen que el impacto de las manifestaciones se transformen en un vuelco electoral a favor de Lula da Silva.
Los estrategas electorales del Partido Liberal consideran que las encuestas de Quaest y Datafolha de esta semana son decisivas para el resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
La interpretación que estos profesionales están dando, tanto a la dirección del partido como a Flávio Bolsonaro, es que si Lula sube en las encuestas al final de esta semana, aumentan las posibilidades del presidente de remontar.
Una de las áreas de preocupación son las manifestaciones de los partidarios del presidente en San Pablo y Río de Janeiro, que dejaron abarrotadas la Avenida Paulista y la Praia de Copacabana.
Miembros del partido y de la campaña de Flávio intentan restarle importancia a los hechos, pero, en privado, admiten su preocupación de que estos se traduzcan en votos para el candidato del PT.
No por casualidad, Flávio convocó a sus seguidores a asistir a la Avenida Paulista el domingo 18. Sin embargo, si Lula no sube en las encuestas antes del viernes, los responsables de los sondeos del PL creen que el presidente incluso podría perder votos en comparación con la primera vuelta.
La valoración es que, sin una segunda vuelta para gobernador en 20 estados y en un escenario de posible estancamiento en las encuestas, sus votantes podrían desanimarse a acudir a las urnas el 25.
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