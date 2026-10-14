Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Mundo

¿Remontada o estancamiento?: Flávio Bolsonaro a la espera de dos encuestas que considera decisivas

El partido y la campaña del senador y candidato opositor, Flávio Bolsonaro, temen que el impacto de las manifestaciones se transformen en un vuelco electoral a favor de Lula da Silva.

El País
El País
14/10/2026, 03:20
Compartir esta noticia
+ Seguir en
El senador derechista y candidato presidencial del Partido Liberal (PL) de Brasil, Flavio Bolsonaro, reacciona tras conocerse los resultados parciales de las elecciones presidenciales en Brasilia, Brasil.
El senador y candidato presidencial del Partido Liberal de Brasil, Flavio Bolsonaro, tras conocerse los resultados las elecciones presidenciales en Brasilia.
Foto: AFP

Los estrategas electorales del Partido Liberal consideran que las encuestas de Quaest y Datafolha de esta semana son decisivas para el resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

La interpretación que estos profesionales están dando, tanto a la dirección del partido como a Flávio Bolsonaro, es que si Lula sube en las encuestas al final de esta semana, aumentan las posibilidades del presidente de remontar.

Una de las áreas de preocupación son las manifestaciones de los partidarios del presidente en San Pablo y Río de Janeiro, que dejaron abarrotadas la Avenida Paulista y la Praia de Copacabana.

Miembros del partido y de la campaña de Flávio intentan restarle importancia a los hechos, pero, en privado, admiten su preocupación de que estos se traduzcan en votos para el candidato del PT.

Elecciones al rojo vivo en Brasil: nueva encuesta muestra empate técnico entre Flávio Bolsonaro y Lula

El presidente de Brasil y candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), se congregó en la playa de Copacabana.
El presidente de Brasil y candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva, se congregó en la playa de Copacabana.
Foto: AFP

No por casualidad, Flávio convocó a sus seguidores a asistir a la Avenida Paulista el domingo 18. Sin embargo, si Lula no sube en las encuestas antes del viernes, los responsables de los sondeos del PL creen que el presidente incluso podría perder votos en comparación con la primera vuelta.

La valoración es que, sin una segunda vuelta para gobernador en 20 estados y en un escenario de posible estancamiento en las encuestas, sus votantes podrían desanimarse a acudir a las urnas el 25.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar
Temas relacionados
BrasilLula Da SilvaFlávio BolsonaroGDA
Te puede interesar