Lula da Silva vs. Flávio Bolsonaro: claves y temas centrales del primer debate de la segunda vuelta electoral

Las campañas del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y del senador Flávio Bolsonaro han definido sus estrategias para el primer debate de la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, programado para este domingo a partir de las 20:00 horas.

Mientras que Lula da Silva pretende centrarse en los riesgos de los recortes a los programas sociales y cuestionar las propuestas económicas de su oponente, el candidato del Partido Liberal planea concentrar algunos de sus ataques en la seguridad pública, especialmente en la reducción de la edad de responsabilidad penal, después de que Lula comenzara a admitir la posibilidad de tal medida para delitos graves.

Quienes rodean a Lula creen que el debate ofrece la oportunidad de poner al descubierto las contradicciones en la retórica de campaña de Flávio, como el cambio de postura del senador respecto al fin del horario laboral 6x1, tras meses de críticas a la iniciativa. La campaña del Partido de los Trabajadores también pretende sondear las declaraciones de sus aliados sobre la posibilidad de revisar la medida en un posible gobierno.

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, candidatos presidenciales que disputarán el balotaje en Brasil. Fotos: AFP

La estrategia de Flávio Bolsonaro para el debate

parte de Flávio, miembros de la dirección del PL abogan por una postura más ofensiva. Se considera que la campaña se había centrado en la presentación de propuestas y en construir una imagen positiva del candidato, mientras que Lula intensificaba sus ataques en la propaganda electoral. La recomendación actual es que el senador evite ponerse a la defensiva cuando se le pregunte sobre su trayectoria política o el gobierno de su padre, Jair Bolsonaro, y que, en cambio, vuelva a dirigir las críticas hacia el presidente.

Uno de los principales objetivos es la seguridad pública. Flávio pretende aprovechar el cambio de postura de Lula respecto a la reducción de la edad de responsabilidad penal y cuestionar por qué la propuesta no prosperó durante los gobiernos del PT. Sus aliados creen que la enmienda presentada por el senador Rogério Marinho (PL-RN) ante la Comisión de Seguridad Pública logró su objetivo político al provocar desacuerdos dentro del PT y contribuir al aplazamiento de la votación en el Senado.

La estrategia también incluye ataques que involucran a Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha, así como críticas sobre el costo de vida e intentos de vincular al presidente con decisiones de ministros del Tribunal Supremo Federal (STF) que han sido criticadas por los partidarios de Bolsonaro.

El senador y candidato presidencial del Partido Liberal (PL) de Brasil, Flavio Bolsonaro, habla con los medios tras visitar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro. Foto: AFP

Flávio recibió orientación del expresidente Jair Bolsonaro durante una reunión esta semana. Según fuentes, su padre le advirtió sobre la experiencia de Lula en debates y le recomendó cautela para evitar errores en la recta final de la campaña. Asimismo, le aconsejó que se centrara en temas relacionados con la seguridad pública, el costo de vida y Lulinha (hijo de su hijo Lula).

La preparación del senador incluye simulaciones de preguntas y respuestas, con especial atención a la duración de los discursos, ya que es el candidato quien debe gestionar su tiempo. Se le recomienda a Flávio dar respuestas breves, objetivas y fáciles de entender, evitando explicaciones extensas que podrían dar pie a nuevos ataques. El equipo trabaja en posibles preguntas sobre el gobierno de Bolsonaro, el caso Master y el horario de trabajo 6x1, además de practicar cómo responder a las críticas de Lula sin comprometer el tiempo disponible.

Entre bastidores, los dirigentes del PL creen que el debate será crucial en la última semana de las elecciones y consideran esencial que Flávio evite errores. La campaña también pretende aprovechar los momentos de confrontación para generar vídeos que puedan reproducirse en redes sociales y en la propaganda electoral durante los días siguientes.

La estrategia de Lula da Silva

El responsable de preparar a Lula es el Ministro de la Secretaría de Comunicación Social (Secom), Sidônio Palmeira, quien solicitó una licencia para dedicarse exclusivamente a la campaña del candidato del Partido de los Trabajadores. Sidônio ya desempeñó este papel en 2022. La estrategia del ministro consiste en preparar a Lula para debatir propuestas y presentar ante la ciudadanía un presidente proactivo. Fuentes cercanas a Sidônio afirman que Lula evitará los ataques personales y centrará el debate en los riesgos de recortes a los programas sociales a la luz del "presupuesto de indemnización" propuesto por Flávio.

También se comparará con los logros del gobierno de Jair Bolsonaro. Se espera que Lula aborde nuevas propuestas, como la condonación de deudas para microempresarios y las promesas del programa "Pé-de-Meia Universitários" para estudiantes de universidades públicas, así como el transporte público gratuito los fines de semana.

El presidente de Brasil y candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva en el Senado Federal en Brasilia. Foto: AFP

Lula volverá a contar con la ayuda de la periodista Olga Curado para prepararse para el debate. Curado es una entrenadora de candidatos que combina principios de aikido (un arte marcial japonés), psicología, budismo y meditación.

La consultora ya había asesorado al candidato del Partido de los Trabajadores en las elecciones de 2006 y 2022. En las elecciones de hace 20 años, antes de un debate con Geraldo Alckmin, entonces candidato presidencial del PSDB, Olga lo inmovilizó con una llave de cabeza e intentó estrangular al entonces presidente de la República durante un ensayo para el encuentro. En 2018, Olga Curado ayudó al entonces candidato del PT, Fernando Haddad, a prepararse para debates, entrevistas y discursos.

O Globo/GDA