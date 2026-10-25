"Algún alcalde bandido intentó impedir que el pueblo votara": la fuerte denuncia de Lula durante el balotaje en Brasil

El presidente y candidato a la reelección en el balotaje de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, denunció el domingo obstáculos para que las personas se desplacen hasta sus centros de votación en transporte público en varias ciudades del país.

Lula, quien se mide con el derechista Flávio Bolsonaro, pidió a la justicia "garantizar" que todos los electores puedan votar después de que en ciudades como Sao Paulo o Salvador de Bahía se retiraran de la circulación autobuses de línea, denunció.

"Nadie puede dejar de votar porque algún empresario sinvergüenza o algún alcalde de mala calaña, bandido, intentó impedir que el pueblo votara", dijo el mandatario izquierdista a periodistas frente a su casa en Sao Paulo.

Explicó haber pedido a la justicia que prolongue los horarios de los centros de votación en los municipios afectados.

Según el presidente, en Sao Paulo, casi el 40% de los ómnibus fueron retirados de circulación, un problema que también sucedió en otras ciudades, sobre todo en el nordeste del país, donde el izquierdista tiene su base electoral.

El tribunal electoral había informado de problemas de transporte público para electores en Salvador de Bahía (noreste), denunciados por el partido de Lula y que provocaron una orden de detención contra el secretario municipal de Movilidad.

Lula pide extender la votación en cinco estados por "incidencias" en el transporte

Transporte público en Brasil durante el balotaje de octubre 2026 Foto: Mateo Vázquez/El País

La campaña del presidente brasileño y candidato a la reelección solicitó a la Justicia este domingo extender el horario de votación de la segunda vuelta de las presidenciales en al menos cinco estados del país.

El equipo jurídico del candidato del Partido de los Trabajadores (PT) envió un recurso "urgentísimo" al Tribunal Superior Electoral (TSE) ante "las incidencias" registradas "en el transporte de votantes" en diversos estados del país.

En este sentido, el PT pide prorrogar el horario de votación, que a priori termina a las 17.00 hora local y "detener in fraganti a los responsables" de los incidentes reportados.

AFP y EFE