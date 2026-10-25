¿A qué hora estarán los resultados de las elecciones de Brasil?

Este domingo 25 de octubre, los ciudadanos de Brasil concurrieron a las urnas para elegir al próximo presidente en una jornada decisiva de segunda vuelta electoral. El balotaje enfrenta al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, con el postulante opositor Flávio Bolsonaro, luego de que los comicios generales previos no alcanzaran la mayoría absoluta requerida para consagrar a un vencedor directo.

Cómo se define el balotaje en Brasil y a qué hora se conocen los resultados

El horario de votación comenzó a las 8 de la mañana y finalizará a las 17 en todo el territorio brasileño. En cuanto a la difusión de los resultados, el Tribunal Superior Electoral de Brasil queda formalmente habilitado para divulgar los cómputos una vez que las mesas electorales cierren sus puertas en cada estado.

La dinámica habitual de las autoridades electorales indica que los primeros resultados oficiales consolidados comenzarán a conocerse a partir de las 18 horas. En ese momento, la llegada masiva y constante de los sufragios computados desde las diferentes regiones del país cobrará mayor volumen y permitirá trazar una tendencia definitiva respecto al vencedor de la pulseada presidencial entre el oficialismo y la oposición.

Hombre saliendo de un centro de votación en Río de Janeiro durante el balotaje de las elecciones en Brasil 2026. Foto: Delfina Milder/El País.

El rol de la urna electrónica en el recuento del balotaje en Brasil

El sistema de votación brasileño destaca por su automatización integral, un factor determinante para garantizar celeridad y transparencia en el escrutinio general. El proceso se ejecuta mediante la urna electrónica, un dispositivo que opera mediante dos terminales físicas complementarias para asegurar la trazabilidad del sufragio.

La primera corresponde al módulo del presidente de mesa, donde el funcionario corrobora la identidad del elector y habilita el mecanismo de votación. En modelos determinados, este paso incorpora la validación mediante datos biométricos para reforzar la seguridad y evitar irregularidades. La segunda parte corresponde al terminal individual del votante, donde la persona introduce de forma numérica y confidencial su decisión en la pantalla. Esta infraestructura técnica busca dinamizar la transmisión de las actas a partir del cierre general fijado para las 17 horas en todo el país.

Con información de La Nación/GDA