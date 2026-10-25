¿A qué hora comienza el conteo de votos en las elecciones en Brasil?

El balotaje de las elecciones en Brasil 2026 se celebra este domingo 25 de octubre de 2026. Más de 158.000.000 brasileños están habilitados para sufragar en esta segunda vuelta, para elegir a su próximo presidente. Las urnas abrieron a las 8:00 horas en Brasilia y ambos candidatos, Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, ya concurrieron a votar.

Deben votar de manera obligatoria todas las personas desde los 18 hasta los 69 años. Quienes se encuentren dentro de esa franja etaria y no vayan a sufragar deberán justificar su ausencia ante el Tribunal Electoral para no afrontar una sanción. Para los ciudadanos de 16 y 17 años y para los mayores de 70 años, la asistencia a las urnas es voluntaria.

¿A qué hora empieza el recuento de votos en Brasil?

El conteo de votos de la segunda vuelta comenzará a partir de las 17:00 (hora de Brasilia y Uruguay), misma hora a la que cerrarán las urnas en todo el país. Los resultados por estado y municipio también estarán disponibles para los lectores en el mapa del recuento electoral.

Desde el año 1996, Brasil utiliza la urna electrónica, lo que permite que las elecciones hayan pasado a ser totalmente informatizadas. Ese sistema facilita las etapas de votación, escrutinio y divulgación de los resultados.

El sistema incluye una etapa previa de verificación biométrica de los votantes, que refuerza la seguridad del proceso electoral al impedir que alguien vote en nombre de otra persona y detectar posibles registros duplicados de electores en el padrón electoral.

Urna de votación en Brasil. Foto: AFP fotos

¿Qué dicen las últimas encuestas entre Lula y Bolsonaro?

Lula, del Partido de los Trabajadores (PT) y Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), llegan técnicamente empatados dentro del margen de error, aunque con una ventaja numérica para el hijo del expresidente Jair Bolsonaro (PL). Así lo muestran las últimas encuestas de Datafolha y Quaest, publicadas este sábado, en la víspera de las elecciones.

Imagen de Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva después de votar en el balotaje de Brasil 2026. Foto: Delfina Milder/El País, Nelson Almeida/AFP.

En la encuesta de Datafolha, Flávio aparece con el 51 % de los votos válidos, frente al 49 % de Lula. El margen de error es de dos puntos porcentuales. Los votos válidos excluyen los de quienes declaran su intención de votar en blanco, anular el voto o no votar por ningún candidato. El cálculo es similar al que utiliza la Justicia Electoral para declarar al ganador de las elecciones. En el total de votos, el candidato del PL obtiene el 48 %, mientras que el candidato del PT alcanza el 47 %.

La encuesta midió parcialmente el impacto del debate organizado por TV Globo el viernes; parte de las entrevistas se realizó el sábado. En la ronda anterior de Datafolha, publicada el jueves pasado, ambos candidatos tenían el 50 % de las intenciones de voto válido. En el total de votos, Flávio aparecía con el 47 %, frente al 46 % de Lula.

Quaest mostró un escenario similar. Flávio tenía el 51 % de las intenciones de voto válido, frente al 49 % de Lula. Teniendo en cuenta el margen de error, que también es de dos puntos porcentuales, tanto por encima como por debajo, ambos están técnicamente empatados.

Con información de O Globo/GDA