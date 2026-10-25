Flávio Bolsonaro va por la presidencia: su cierre de campaña en Río entre patria, Dios y familia

Flávio Bolsonaro cerró su campaña electoral rumbo a la segunda vuelta por la presidencia de Brasil en Barra da Tijuca, Río de Janeiro.

A horas del balotaje, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro se presentó con su familia y políticos cercanos para saludar a sus votantes. En un acto realizado en la tarde del sábado, no faltaron referencias y ataques a Lula da Silva, el número 22, fuegos artificiales y camisetas de la selección.

Este domingo se realizará una nueva etapa de las elecciones 2026 en Brasil. Flávio, que cerró el acto rezando junto a los miles de militantes que lo acompañaron, aseguró que este domingo será el nuevo presidente de Brasil. Nikolas Ferreira fue uno de los compañeros que más protagonismo tuvo durante toda la jornada, tomando el micrófono, alentando a la gente y bailando.