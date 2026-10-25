¿Quién ganó las elecciones de Brasil 2026 en el exterior? Dónde ganó Lula y dónde se impuso Flávio Bolsonaro

La segunda vuelta de las elecciones en Brasil 2026 terminó en distintos países del mundo. De acuerdo con los datos de las actas electorales, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), obtuvo la victoria en 44 países. En cambio, el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), se impuso en 13 naciones.

Este recuento incluye únicamente los países donde las urnas ya habían cerrado, según la recopilación realizada por la prensa hasta las 16:04 de Brasilia y Montevideo, y compara los resultados con los de la primera vuelta en cada país.

Hasta ese momento, Lula acumulaba 45.835 votos más que Flávio Bolsonaro en los 57 países. El Tribunal Superior Electoral (TSE) tiene previsto comenzar a divulgar los resultados oficiales después de las 19:00 horas, después de que el Supremo Tribunal Federal (STF), que ordenara extender la votación hasta ese horario.

Países donde ganó Lula en la segunda vuelta:

Luiz Inácio Lula da Silva votó en el balotaje de las eleccioones de Brasil 2026. Foto: Nelson Almeida/AFP.

Alemania: 16.549 votos. (Flávio ganó 0,2 puntos porcentuales en la segunda vuelta con respecto a la primera). Angola: 167 votos. (Flávio ganó 0,7 puntos porcentuales en la segunda vuelta). Arabia Saudita: 49 votos. (Flávio ganó 9,0 puntos porcentuales en la segunda vuelta). Australia: 6.017 votos. (Flávio ganó 0,4 puntos porcentuales en la segunda vuelta). Austria: 1.178 votos. (Flávio ganó 0,9 puntos porcentuales en la segunda vuelta). Bélgica: 3.064 votos. (Lula ganó 2,5 puntos porcentuales en la segunda vuelta). Cabo Verde: 48 votos. (Flávio ganó 3,8 puntos porcentuales en la segunda vuelta). China: 502 votos. (Lula ganó 0,4 puntos porcentuales en la segunda vuelta). Chipre: 29 votos. (Flávio ganó 0,8 puntos porcentuales en la segunda vuelta). Corea del Sur: 148 votos. (Lula ganó 1,3 puntos porcentuales en la segunda vuelta). Croacia: 26 votos. (Flávio ganó 8,7 puntos porcentuales en la segunda vuelta). Dinamarca: 1.383 votos. (Flávio ganó 0,6 puntos porcentuales en la segunda vuelta). Egipto: 60 votos. (Flávio ganó 0,4 puntos porcentuales en la segunda vuelta). Eslovaquia: 47 votos. (Lula ganó 4,1 puntos porcentuales en la segunda vuelta). Eslovenia: 67 votos. (Flávio ganó 0,4 puntos porcentuales en la segunda vuelta). España: 9.293 votos. (Flávio ganó 0,1 puntos porcentuales en la segunda vuelta). Estonia: 160 votos. (Flávio ganó 5,3 puntos porcentuales en la segunda vuelta). Finlandia: 550 votos. (Flávio ganó 0,6 puntos porcentuales en la segunda vuelta). Francia: 10.676 votos. (Lula ganó 0,7 puntos porcentuales en la segunda vuelta). Países Bajos: 5.578 votos. (Flávio ganó 0,9 puntos porcentuales en la segunda vuelta). Hungría: 355 votos. (Flávio ganó 2,9 puntos porcentuales en la segunda vuelta). India: 25 votos. (Lula ganó 0,3 puntos porcentuales en la segunda vuelta). Irlanda: 7.194 votos. (Lula ganó 0,8 puntos porcentuales en la segunda vuelta). Italia: 7.921 votos. (Lula ganó 1,6 puntos porcentuales en la segunda vuelta). Jordania: 725 votos. (Flávio ganó 1,4 puntos porcentuales en la segunda vuelta). Kuwait: 62 votos. (Flávio ganó 3,3 puntos porcentuales en la segunda vuelta). Líbano: 2.736 votos. (Flávio ganó 0,8 puntos porcentuales en la segunda vuelta). Marruecos: 31 votos. (Lula ganó 0,5 puntos porcentuales en la segunda vuelta). Noruega: 820 votos. (Lula ganó 1,8 puntos porcentuales en la segunda vuelta). Nueva Zelanda: 418 votos. (Lula ganó 2,0 puntos porcentuales en la segunda vuelta). Palestina: 1.000 votos. (Flávio ganó 0,3 puntos porcentuales en la segunda vuelta). Polonia: 268 votos. (Lula ganó 1,3 puntos porcentuales en la segunda vuelta). Portugal: 34.319 votos. (Lula ganó 1,8 puntos porcentuales en la segunda vuelta). Kenia: 29 votos. (Lula ganó 4,0 puntos porcentuales en la segunda vuelta). Reino Unido: 10.968 votos. (Lula ganó 1,6 puntos porcentuales en la segunda vuelta). República Checa: 86 votos. (Flávio ganó 2,0 puntos porcentuales en la segunda vuelta). Rumanía: 40 votos. (Lula ganó 3,0 puntos porcentuales en la segunda vuelta). Senegal: 59 votos. (Lula ganó 4,8 puntos porcentuales en la segunda vuelta). Serbia: 35 votos. (Lula ganó 3,1 puntos porcentuales en la segunda vuelta). Singapur: 213 votos. (Flávio ganó 3,6 puntos porcentuales en la segunda vuelta). Siria: 213 votos. (Flávio ganó 2,7 puntos porcentuales en la segunda vuelta). Suecia: 2.127 votos. (Lula ganó 0,5 puntos porcentuales en la segunda vuelta). Suiza: 7.089 votos. (Lula ganó 3,2 puntos porcentuales en la segunda vuelta). Turquía: 98 votos. (Lula ganó 1,7 puntos porcentuales en la segunda vuelta).

Países donde ganó Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta:

Flávio Bolsonaro. FOTO: EFE/ Andre Coelho

Sudáfrica: 256 votos. (Lula ganó 2,3 puntos porcentuales en la segunda vuelta). Catar: 195 votos. (Flávio ganó 1,0 punto porcentual en la segunda vuelta). Emiratos Árabes Unidos: 772 votos. (Lula ganó 1,7 puntos porcentuales en la segunda vuelta). Filipinas: 39 votos. (Flávio ganó 3,2 puntos porcentuales en la segunda vuelta). Grecia: 311 votos. (Flávio ganó 1,0 punto porcentual en la segunda vuelta). Hong Kong: 133 votos. (Lula ganó 0,3 puntos porcentuales en la segunda vuelta). Indonesia: 23 votos. (Lula ganó 9,8 puntos porcentuales en la segunda vuelta). Israel: 699 votos. (Lula ganó 4,2 puntos porcentuales en la segunda vuelta). Japón: 28.538 votos. (Lula ganó 2,4 puntos porcentuales en la segunda vuelta). Malasia: 44 votos. (Flávio ganó 13,7 puntos porcentuales en la segunda vuelta). Mozambique: 117 votos. (Flávio ganó 3,9 puntos porcentuales en la segunda vuelta). Tailandia: 60 votos. (Lula ganó 4,3 puntos porcentuales en la segunda vuelta). Taiwán: 130 votos. (Lula ganó 0,1 puntos porcentuales en la segunda vuelta).

O Globo/GDA