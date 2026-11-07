Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Qué pasa

¿Dónde van a parar tus fotos y chats?: con el boom de los data centers, Google evalúa construir otro en Uruguay

Mientras la inteligencia artificial impulsa un crecimiento exponencial de los data centers en todo el mundo, el presidente Orsi anunció una inversión millonaria de capital español. Google está a punto de inaugurar su primer centro en el país y además evalúa construir otro.

_NIA5275.JPG
Karen Parentelli
07/11/2026, 05:14
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Terminal de un data center.
Terminal de un data center.

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores
Suscribirme

Conocé nuestros planes
y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar

Si ya sos suscriptor podés
ingresar con tu usuario y contraseña.

¿Encontraste un error?

Reportar
Temas relacionados
Premium El País +Data CenterGoogleYamandú Orsi
Te puede interesar