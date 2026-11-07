¿Dónde van a parar tus fotos y chats?: con el boom de los data centers, Google evalúa construir otro en Uruguay
Mientras la inteligencia artificial impulsa un crecimiento exponencial de los data centers en todo el mundo, el presidente Orsi anunció una inversión millonaria de capital español. Google está a punto de inaugurar su primer centro en el país y además evalúa construir otro.
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