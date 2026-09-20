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El País Qué pasa

La paradoja de la carne uruguaya: frigoríficos en crisis y al 60% de su capacidad en año récord de ganado

La industria frigorífica genera US$ 3.000 millones al año y emplea en forma directa a más de 14.000 personas. Mientras hay un récord en la producción de terneros, los frigoríficos envían personal al seguro de paro y crece el debate sobre el impacto que tiene la venta de ganado en pie

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Karen Parentelli
20/09/2026, 03:30
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Reses en la cadena de producción y cortes de carne del Frigorífico Pando, en su planta industrial del departamento de Canelones.
Reses en la cadena de producción y cortes de carne del Frigorífico Pando, en su planta industrial del departamento de Canelones.
Foto: Leonardo Mainé - Archivo El País.

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