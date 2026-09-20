La paradoja de la carne uruguaya: frigoríficos en crisis y al 60% de su capacidad en año récord de ganado
La industria frigorífica genera US$ 3.000 millones al año y emplea en forma directa a más de 14.000 personas. Mientras hay un récord en la producción de terneros, los frigoríficos envían personal al seguro de paro y crece el debate sobre el impacto que tiene la venta de ganado en pie
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