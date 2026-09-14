El presidente Milei presentará el Presupuesto de Argentina 2027 y un nuevo proyecto sobre las Malvinas

Agosto fue de modorra. Septiembre, de ultragestión. Y esta semana y la próxima promete mantener el ritmo. Las estrellas de la agenda serán legislativas. Los actos centrales estarán a cargo de los Caputo: la Casa Rosada presentará el martes el Presupuesto 2027 (a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo) y en la misma semana deberá quedar listo el proyecto de ley sobre Malvinas (una estrategia que conduce Santiago Caputo).

Ambas iniciativas se remitirán al Congreso e ingresarán por la Cámara de Diputados, que controla Martín Menem.

Asimismo, el presidente Javier Milei ya tiene tres actividades en agenda: el lunes volverá a reunir al Gabinete en Balcarce 50. Luego, dará una charla con eje en temas económicos a senadores y diputados libertarios, que después cenarán en el local partidario de La Libertad Avanza (LLA) de San Telmo. El viernes, Milei visitará Bahía Blanca para recorrer iniciativas aprobadas a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Las metas previstas pocas veces se cumplen rigurosamente y aparecen en un contexto de nuevas señales rojas, con la industria y la construcción negativas en julio (-5% y -4,6% respectivamente frente a junio).

Dicen fuentes al tanto que el ministro de Economía, Luis Caputo, tiene guardados los números bajo siete llaves. Por ley, el 15 de septiembre el Gobierno debería remitirlo. Ya está confirmado que el Presidente no irá al Congreso a presentar el Presupuesto. La defensa estará a cargo del equipo económico.

En el último staff report, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó para 2027 en la Argentina un crecimiento de 4%, una inflación de 12,5% para el final del período, y un saldo fiscal primario en porcentaje del PBI de entre 1,4% y 1,8%. Economistas alineados con el Gobierno observan para el año próximo un panorama similar, pero con la inflación un tanto más arriba, entre 15% y 20%. Para 2026, el FMI pronosticó para el final del período una inflación del 25%. Hasta agosto, el acumulado marcó 21,3%, en base al Indec.

Además Polémico director de la Casa Argentina El director de la Casa Argentina de París, Santiago Muzio, dimitió tras meses de polémicas vinculadas a su gestión de esta residencia en el prestigioso campus universitario Cité U, confirmó ayer domingo una fuente del ministerio argentino de Capital Humano. Nombrado por el gobierno de Javier Milei en 2024, este abogado franco-argentino se encontraba en el ojo del huracán, acusado de expulsar a residentes, de retirar una placa en homenaje a los desaparecidos durante la dictadura argentina y acoger reuniones de extrema derecha. El ayuntamiento de París pidió el 30 de julio una “investigación” de su gestión al canciller francés, Jean-Noël Barrot, que la semana pasada indicó que mantenía “conversaciones con las autoridades argentinas”. “Sí, renunció”, aseguró ayer la fuente del Ministerio de Capital Humano, confirmando versiones del diario Clarín. La Casa Argentina es una de las casi medio centenar de residencias de la Cité Internationale Universitaire de París (popularmente conocida como Cité U), que cada año acoge a unos 12.000 estudiantes, investigadores y artistas de 150 nacionalidades. En una investigación de AFP, residentes durante el curso académico 2025/2026 describieron una “minidictadura” en la Casa, donde se vive con “miedo constante” y “sin libertad de expresión”. Su renuncia llega semanas antes de la proyectada visita de Milei a Francia, prevista para finales de este mes. AFP

Malvinas

En tándem, los equipos del estratega Santiago Caputo, con la Legal y Técnica de María Ibarzábal como punta de lanza, ultiman la ley que busca endurecer las sanciones contra las empresas que operen de manera ilegal en Malvinas. En ese proyecto también intervienen el Ministerio de Defensa, la Cancillería, la SIDE y la Procuración del Tesoro.

El asesor Caputo, a quien notaban de capa caída en medio de la avanzada karinista, se mostró con otro talante estos días, apalancado por ser el ideólogo de la movida de Malvinas que reposicionó en la agenda al Presidente. “Está energizado, es otro”, comentó al pasar una fuente que lo trató.

Mientras el Gobierno se esfuerza por extender la retórica malvinera, que parecía no conmover a la plana mayor hace solo unos meses. Buscará endurecer las sanciones para las actividades ilícitas en el entorno de las islas y sumar otras ramas de negocios a las plausibles de penalidades, además de las hidrocarburíferas. También pedirá al Congreso facultades para el Consejo de Seguridad Nacional, anunciado por Milei en la cadena nacional.

El viernes, en tanto, Milei hará un viaje a Bahía Blanca (cerca de la Patagonia argentina). A diferencia de las dos veces anteriores que visitó la ciudad, tras temporales (uno de viento y otro de lluvia), ahora irá a conocer los proyectos RIGI aprobados. En esa localidad -gobernada por el peronista Federico Susbielles- hay tres RIGI: uno de la compañía Fértil Pampa (de Pampa Energía), otro de Mega y otro de Transportadora Gas del Sur.

El Gobierno aprovechó esta semana para cargar contra la gestión del gobernador Axel Kicillof, que se proyecta como el principal candidato para competirle a Milei la reelección en 2027.

Paula Rossi / La Nación (GDA)