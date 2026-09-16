Milei dijo que "es una estupidez mayúscula" afirmar que su reclamo de Malvinas sea una "maniobra electoral"

Tras casi dos semanas de la cadena nacional que brindó para reactivar el reclamo argentino por la soberanía de las islas Malvinas, el presidente argentino Javier Milei rechazó que la renovación de la causa se vincule con una estrategia electoral y dijo que hacer esa interpretación sería “una estupidez mayúscula”.

“Los analistas políticos dicen que nosotros hemos impulsado el tema de Malvinas básicamente por una cuestión de imagen y por una cuestión de oportunismo político. Bueno, eso es una estupidez mayúscula, porque eso significa que ni siquiera chequean datos, ni siquiera saben cómo salió la decisión de hacer la cadena”, manifestó Milei durante una entrevista telefónica con el canal de streaming Neura.

Y aclaró que la reactivación del reclamo fue motivada por los dichos de su par de Estados Unidos, Donald Trump, quien señaló que evaluaba cambiar la postura histórica de apoyo de Washington a Reino Unido por Malvinas ante la falta de ayuda que recibió de ese país para el control del Estrecho de Ormuz.

“[La cadena nacional] es disparada por el comentario de Trump acerca de que estaba revisando la posición frente a Malvinas. Es decir, todos hechos exógenos. Trump lo que le reclama a Inglaterra es que no lo apoyó, digamos, en todo lo que tuvo que ver en la pelea en Medio Oriente y, estrictamente, en lo vinculado al Estrecho de Ormuz”, repasó el mandatario.

Presidente de Argentina, Javier Milei. Foto: AFP.

"Lo venimos gestando hace tres años"

Milei describió al líder republicano como un “gran negociador” y señaló: “¿Usted cree que va a hacer una jugada de esas características sin tener red? Bueno, eso es un disparate".

A su vez, remarcó que Argentina está en condiciones de brindar todo lo que el mundo necesita en materia de alimentos, energía, minerales y capital humano, y consideró que esa “ventaja estratégica”, combinada con la alineación al bloque geopolítico que lidera Estados Unidos, le permite al gobierno de Trump “presionar” a Reino Unido.

“Estados Unidos puede presionar porque sabe que, si del otro lado no tiene respuesta, tiene red de este lado. Y eso lo han manifestado abiertamente ayer o en los últimos días”, agregó, en alusión a los dichos de Scott Bessent, el secretario de Estado norteamericano, quien el martes volvió a elogiar al Gobierno argentino.

Donald Trump, presidente de EE.UU., y Javier Milei, presidente de Argentina, en su último encuentro en Florida. Foto: AFP

El Presidente volvió a apuntar a los analistas políticos por creer, según su visión, que la reactivación de la causa Malvinas se debió a una “maniobra electoral”.

“Es algo que lo venimos gestando hace tres años y hubo un disparador externo que permitió que esa oportunidad nosotros la aprovecháramos. Es decir, eso muestra lo precario y lo lamentable que son los analistas políticos domésticos”, insistió.

La Nación/GDA