"Argentina no se quedará de brazos cruzados": Milei anuncia nueva ofensiva en su reclamo por las islas Malvinas

El gobierno argentino anunció anoche una nueva ofensiva diplomática en su histórico reclamo al Reino Unido por las Islas Malvinas. El presidente Javier Milei dijo ver “vientos de cambio favorables” para este paso y anunció que endurecerá sanciones contra empresas vinculadas a la explotación petrolera en el archipiélago del Atlántico sur.

“La Argentina no se quedará de brazos cruzados”, afirmó Milei en cadena nacional, donde anunció además la creación de una base naval en la provincia patagónica de Tierra del Fuego.

“Procederemos a inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos en las islas Malvinas sin autorización argentina”, sostuvo Milei.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo esta semana que no descarta revisar la posición estadounidense de neutralidad en el histórico diferendo por las islas.

El presidente de Argentina, Javier Milei, saluda desde un balcón del Palacio de La Moneda, en Santiago de Chile. Foto: AFP

Los anuncios

Con la intención de disuadir la presencia de actores extranjeros en las islas y contrarrestar la eventual explotación de los recursos hidrocarburíferos de la zona, el Gobierno argentino ampliará los recursos del Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego con la intención de incrementar las capacidades en telecomunicaciones en el sur.

Por otro lado, anunció la publicación de un decreto reglamentario que busca reunir la información necesaria en Cancillería para impulsar sanciones hacia las compañías o estados que realicen actividad ilegal en la zona.

Además, se incorporarán declaraciones juradas en trámites hidrocarburíferos y el RIGI para “asegurar el cumplimiento de la ley y evitar que se permitan actividades a aquellos que están explotando en la Plataforma Continental Argentina sin la soberanía nacional.

También se enviará un proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional con el objetivo de sancionar a las compañías vinculadas a operaciones no autorizadas. No obstante, la ley incluirá el apartado para la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, con la intención de proteger el territorio aeroespacial y marítimo de la Nación.

Islas Malvinas. Foto: Archivo El País

“Esto permitirá una estrategia coordinada en la defensa de la soberanía y del territorio nacional, y en la recuperación de las islas Malvinas”, explicó.

En tanto, el proyecto establecerá un régimen de protección de infraestructuras críticas y un marco de protección aeroespacial y marítima. De este modo, “se profundiza en la protección ante posibles ataques de todo tipo a la integridad territorial de nuestro país”.

Qué dijo

"Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. En 1833, el Reino Unido ocupó las Malvinas, expulsó a las autoridades argentinas e instaló una situación colonial que se perpetúa hasta nuestros días. Los isleños, al ser una población implantada en un territorio usurpado, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación”, declaró Milei en el inicio de su discurso.

“Desde hace 50 años, las Naciones Unidas solicitan no realizar acciones unilaterales sobre el territorio hasta que se resuelva la controversia”, dijo Milei y explicó: “Sin embargo, el Reino Unido ha violado este llamado. En particular, hemos logrado determinar que el proyecto Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, tiene planes de iniciar la explotación petrolera offshore en algún momento de los próximos meses”.

Una sombra de un hombre frente a la Casa Rosada, sede del gobierno argentino. Foto: AFP

En ese sentido, enfatizó: “Si no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen sobre nuestro mar, algo que nunca había ocurrido”.

“La Argentina no se quedará de brazos cruzados. Vamos a desplegar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten nuestra soberanía”, agregó. “La Cancillería argentina ya ha enviado cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos en nuestras islas”, expresó el mandatario.

Milei aseguró que en el “mundo corren vientos de cambio favorables” al reclamo argentino de soberanía y se refirió a las recientes declaraciones de Trump, quien dijo estar dispuesto a “revisar” la posición de neutralidad en la disputa entre Argentina y el Reino Unido.

“Trump declaró que los Estados Unidos están revaluando su posición histórica con relación a Malvinas. Esta amenaza no es inocua. Los Estados Unidos evalúan ese cambio de posición porque saben que en la Argentina tiene un socio confiable, alineado con los valores occidentales, en una posición de relevancia estratégica, que puede ser un aliado valioso en las décadas por venir”, afirmó. Aseveró que el Reino Unido enfrenta “múltiples crisis de carácter migratorio, demográfico y económico, que difícilmente tengan solución” y que está “claro que ellos recorren un camino de declive”. Por el contrario, a su juicio, “el futuro de Argentina es floreciente y va a prevalecer”.

Una postal de las Islas Malvinas.

Argentina lleva seis décadas de reclamos por la soberanía de las islas Malvinas, desde que la ONU reconoció en 1965 la existencia de una disputa entre este país y Reino Unido, etapa en la que ha habido desde una guerra en 1982 iniciada por la entonces dictadora que gobernaba a los argentinos, hasta infructuosos intentos de entablar negociaciones una vez recuperada la democracia en 1984.

El último capítulo de este conflicto se ha producido esta semana, con la presentación de una demanda judicial en Argentina contra la empresa israelí Navitas y la británica Rockhopper por su proyecto de extracción de petróleo en aguas del archipiélago. Ahora se suman los anuncios de anoche de Milei.

Esperan US$ 2.000 millones por petróleo

Las islas Malvinas espera obtener 2.000 millones de dólares en regalías por el proyecto petrolero de la empresa israelí Navitas y de su socio británico Rockhopper. El cálculo aparece en un documento de la Secretaría Financiera del Gobierno isleño con el objetivo de crear un Fondo Soberano de Riqueza (SWF) a partir de las regalías que paguen Navitas y Rockhopper por el desarrollo del proyecto offshore Sea Lion. El documento resalta que ese proyecto petrolero “ofrece la oportunidad de recibir importantes ingresos por regalías, estimados en aproximadamente 2.000 millones de dólares estadounidenses durante los 30 años de las fases 1 y 2 del área de desarrollo del norte”. La Nación (GDA), EFE y AFP

