A 44 años de la guerra de las Malvinas, Milei reclamó soberanía y rechazó la explotación petrolera británica

El presidente de Argentina, Javier Milei, ratificó este jueves el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y rechazó la explotación petrolera en la zona, durante un acto por el 44 aniversario del inicio de la guerra con Reino Unido.

Durante la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra, realizada en Buenos Aires, el mandatario afirmó que el país "responderá con todas las medidas diplomáticas necesarias para proteger sus derechos y defender sus intereses", en referencia a la inversión anunciada por las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum en la Cuenca Malvinas Norte.

Sostuvo que el Gobierno argentino actuará frente a "actividades unilaterales e ilegítimas que pretenden avanzar sobre recursos que pertenecen a los argentinos".

Milei ratificó el reclamo de soberanía argentina sobre el archipiélago y señaló que "el conflicto del Atlántico Sur de 1982 no alteró la naturaleza jurídica de esta disputa, que continúa siendo reconocida por las Naciones Unidas como una situación colonial especial y particular que debe resolverse mediante el diálogo maduro y sincero entre la Argentina y el Reino Unido".

Una persona asiste a la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas Foto: Matías Martin Campaya/EFE

El jefe de Estado reafirmó el "derecho al ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes", y agradeció los respaldos internacionales al reclamo argentino en ámbitos como las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y el Mercosur.

Anuncio sobre armamento y distinción

Anunció también que el Gobierno destinará el 10 % de los ingresos fiscales provenientes de las privatizaciones a la compra de armamento y bienes de capital, al considerar que la "reconstrucción de las capacidades militares" debe constituir "una política de Estado".

Conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas Foto: Matías Martin Campaya/EFE

Expresó el "eterno respeto y agradecimiento" a quienes combatieron en el conflicto y afirmó: "No hay mayor expresión de los valores que nos representan como nación que nuestras Fuerzas Armadas".

En esa misma línea, el mandatario adelantó que en 2027, al cumplirse el 45 aniversario de la guerra, la Secretaría General de la Presidencia otorgará una distinción a los veteranos, un reconocimiento que definió como "una deuda que el Poder Ejecutivo Nacional le debe a nuestros héroes hace ya muchos años".

EFE