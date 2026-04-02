¿Qué se celebra hoy, jueves 2 de abril de 2026? Mirá las efemérides alrededor del mundo

Al comenzar un nuevo día, en este caso el jueves 2 de abril, muchos suelen preguntarse qué pasó un día como hoy, pero en años previos, alrededor del mundo. Según consigna esta jornada el portal español Hechos Históricos, estas son las efemérides más destacadas del día y qué se celebra hoy alrededor del planeta:

Qué conmemoraciones hay los 2 de abril alrededor del mundo

Usar Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, celebrado el 2 de abril, es una jornada de homenaje y reflexión en Argentina, donde se recuerda el conflicto bélico que tuvo lugar entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. Este día es un reconocimiento a los veteranos de guerra y a los soldados caídos durante la confrontación y se conmemora con actos solemnes, desfiles y momentos de reflexión en todo el país.

El origen del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

El 2 de abril fue elegido como fecha para recordar el inicio de la guerra, cuando las tropas argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas, tomando su control. Este acontecimiento marcó el comienzo de un conflicto que duró 74 días y que resultó en la muerte de 649 soldados argentinos, así como en la de 255 británicos. La guerra terminó con la rendición de las fuerzas argentinas, pero las Islas Malvinas siguen siendo un territorio disputado hasta la fecha.

El Día del Veterano y de los Caídos fue establecido oficialmente en 2000 por la Ley 25.370, con el objetivo de rendir homenaje a los excombatientes, a los caídos en combate y a todos los que fueron parte de este conflicto, a través de actos de reconocimiento y recordación. Esta fecha no solo es un acto de memoria histórica, sino también una oportunidad para reflexionar sobre el impacto que los conflictos bélicos tienen en las personas, las familias y las naciones.

La importancia del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

El Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas es más que un simple recordatorio del conflicto; es un homenaje a aquellos que lucharon en defensa de la soberanía nacional y a quienes perdieron la vida en el frente de batalla. Este día es un momento para reconocer el sacrificio de los soldados argentinos y para visibilizar los derechos y las necesidades de los veteranos, que a menudo enfrentaron desafíos para ser reconocidos y apoyados tras su regreso a casa.

Guerra de Malvinas. Foto: Archivo El País.

En la actualidad, este día también sirve para sensibilizar a la población sobre los efectos del trauma y el sufrimiento causado por la guerra. Muchos veteranos de Malvinas han tenido que lidiar con secuelas psicológicas como el estrés postraumático y el 2 de abril es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de brindarles apoyo y recursos adecuados.

Sucesos históricos que ocurrieron un 2 de abril

2025: El presidente estadounidense Donald Trump anunció que inició una guerra arancelaria que acabó con más de 80 años de libre comercio. Impuso un arancel universal del 10%, con algunas excepciones y castigos mayores a sus principales socios. De entrada, esta decisión produjo pánico en los mercados financieros con caídas generalizadas en todo el mundo. En pocos días, el bono americano a 10 años se disparó obligándole a rebajar en gran medida su tasa arancelaria.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. AFP

2013: En la sede de Naciones Unidas, ubicada en la ciudad de Nueva York (EE.UU.), la Asamblea General aprobó por una abrumadora mayoría de 154 votos a favor, 3 en contra (Irán, Corea del Norte y Siria) y 23 abstenciones (entre ellas Rusia, China e India y varias naciones latinoamericanas), el Tratado sobre el Comercio de Armas. Por primera vez en la historia, la venta internacional de armas quedó ligada al baremo que el país comprador tuvo en materia de derechos humanos. A partir de entonces, cada país quedó libre de firmar o no el tratado y ratificarlo, un proceso que podría llevar hasta dos años. Las naciones que lo ratificaron se comprometieron a revisar todos los contratos de armamento para garantizar que las armas vendidas no serían utilizadas en países sometidos a embargo, que abusaron de los Derechos Humanos y en los que se violó el derecho internacional humanitario.

2009: Reunidos en Londres, Reino Unido, los líderes del G-20 más España, llegaron a un acuerdo para superar la crisis económica global instaurando un nuevo sistema financiero mundial que endureció las normas de supervisión de los mercados así como puso coto a los paraísos fiscales y al sector bancario. También se inyectaron 1,1 billones de dólares extra en el sistema. El FMI se vio fortalecido al triplicar sus fondos. 750.000 millones de dólares fueron destinados a los países con más dificultades. Según el documento final aprobado, esta inyección económica se usó "para restablecer el crédito, el crecimiento y los puestos de trabajo en la economía mundial". Poco tiempo después, los resultados de esta cumbre quedaron en un estrepitoso fracaso y la crisis se profundizó trágicamente.

1982: El régimen militar argentino, acuciado por graves problemas y para restablecer el control de la situación interna, decidió invadir el archipiélago de las Malvinas, habitado por poco más de 2.000 personas, todas ellas súbditas británicas y reclamar su soberanía.

1917: Aunque inicialmente neutral en la I Guerra Mundial, ya que no hizo el más mínimo gesto de condena al régimen alemán hasta el hundimiento del barco británico "HMS Lusitania", en mayo de 1915, donde murieron 114 norteamericanos, es en el día de hoy cuando el Presidente de los EE.UU. Woodrow Wilson solicitó al Congreso una declaración de guerra contra Alemania, que resultó aprobada. El 6 de abril, la Cámara de Representantes hizo lo propio por 373 votos a favor y 50 en contra.

Woodrow Wilson, expresidente de Estados Unidos. Foto: Wikimedia Commons.

1810: En la capital francesa, con gran pompa y boato, celebró sus segundas nupcias el emperador Napoleón I al casarse con María Luisa, hija del emperador austriaco Francisco I, lo que le reportó importantes ventajas políticas. Su primer matrimonio, con Josefina, fue anulado el año anterior por el tribunal eclesiástico de París.

1801: Se libró la Primera Batalla Naval de Copenhague, en la que la flota británica formada por 12 navíos, 6 fragatas y 4 barcos menores, al mando del almirante Sir Hyde Park, se batió contra la flota danesa y noruega anclada en el puerto de Copenhague. El vicealmirante británico Horatio Nelson, a pesar del riesgo, bromeó y se puso el catalejo en su ojo malo diciendo que no distinguía la señal que le daban y así desobedeció las órdenes de Parker de interrumpir el fuego y retirarse, logrando acabar con la mayor parte de los buques enemigos antes de que estos acordaran una tregua. Se truncó de este modo el plan de Napoleón de trabar una alianza con los países bálticos. Esta derrota implicó catorce semanas de tregua entre daneses e ingleses.

1792: El Congreso de los Estados Unidos aprobó "The Coinage Act" mediante la que se estableció el dólar de plata como unidad monetaria.

1767: Carlos III decretó la expulsión de los jesuitas de España. En teoría se les expulsó por su implicación en el motín de Esquilache. La verdadera causa fue, en realidad, por el voto de obediencia al pontífice, algo que resultó difícil de congeniar con un estado absolutista.

1453: Llegaron los primeros destacamentos turcos cerca de la ciudad bizantina de Constantinopla, que en esos momentos se encontraba preparada y abastecida al máximo, destruidos los puentes sobre el foso que bordea la ciudad y con las murallas en perfecto estado, ya que habían sido reconstruidas de la mejor manera posible, e inspeccionadas a fondo por el caballero Giustiniani. Al llegar los primeros turcos este día se produjeron algunos enfrentamientos porque el emperador ordenó varias salidas del ejército bizantino, pero al ver que los enemigos contaban con innumerables efectivos, los destacamentos volvieron a encerrarse en el interior de la ciudad amurallada comenzando de este modo el asedio de Constantinopla, que duraría hasta que la ciudad cayera el 29 de mayo. El 5 de abril llegaron los cuerpos principales del ejército turco, comandados por el mismísimo sultán Mohamed II.

1118: En la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, fue consagrado Balduino II, conde de Edesa, para reinar sobre la ciudad santa, convirtiéndose así en el segundo monarca de Jerusalén, tras la muerte de su primo Balduino I en el día de hoy. Reinará hasta que muera en 1131. Melisenda, heredera por ley del reino, le sucederá con Fulco como su consorte.

Personajes históricos que nacieron un 2 de abril

1891: Nació en Brühl, Alemania, el artista alemán nacionalizado francés Max Ernst, figura clave del movimiento dadá y del surrealismo que se caracterizó por emplear una gran variedad de técnicas, estilos y materiales en sus obras. En 1940, tras la invasión de Francia por los alemanes durante la II Guerra Mundial, Ernst fue encarcelado. En 1941 logró emigrar a Estados Unidos y regresó a Francia en 1953.

1848: Nació en Ciudad de Campeche, actual México, el poeta, periodista e historiador mexicano Francisco Sosa. Colaborador de varios periódicos mexicanos y autor de obras como "Biografías de mexicanos distinguidos" de 1844, "El Episcopado Mexicano" de 1871 y "Los contemporáneos" de 1888. Murió en la pobreza en Coyoacán, una delegación del Distrito Federal mexicano.

1840: En París nació Émile Zola, escritor francés, considerado como el mayor exponente del naturalismo, corriente derivada del realismo, que pretendía profundizar en todos los comportamientos del ser humano.

1805: Nació en Odense (Dinamarca) Hans Christian Andersen, escritor y poeta romántico danés, famoso por sus cuentos para niños gracias a la simplicidad de su narración.

1725: Vino al mundo en Venecia Giacomo Casanova, aventurero italiano. Fue, entre otros oficios, secretario, soldado veneciano, predicador, alquimista, violinista, jugador, director de loterías y espía. Se involucró en intrigas políticas y sexuales. En 1755, fue encarcelado por impío y por practicar la magia, escapándose al año siguiente. Viajó por toda Europa, forjando amistades con personas importantes y creando una reputación por su ingenio y encanto con las mujeres. En 1785, Casanova se retiró a escribir sus memorias, que fueron publicadas póstumamente. En ellas narró sus aventuras y amores, adquiriendo con el tiempo un gran valor histórico.

1647: En Fráncfort (Alemania), nació Maria Sibylla Merian, naturalista, exploradora y pintora alemana, considerada iniciadora de la moderna entomología al estudiar apasionadamente la oruga y su metamorfosis, su crisálida y las plantas de las cuales se alimenta, ilustrando al mismo tiempo todos los estadios del desarrollo en su cuaderno de campo. Su obra más conocida fue "Metamorfosis de los insectos del Surinam", colonia holandesa a la que viajó en 1699 con su hija.

742: Nació en Aix la Chapelle (Francia), Carlomagno, rey de los francos y de los lombardos, emperador de los romanos de 800 a 814, que condujo a sus ejércitos francos a la victoria sobre numerosos pueblos y estableció su dominio en la mayor parte de Europa central y occidental, convirtiéndose en el rey más influyente en Europa durante la Edad Media. Llevó a cabo un renacimiento cultural en su imperio.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.