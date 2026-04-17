Uruguay confirma despegue de vuelo británico desde Carrasco rumbo a Malvinas: fue por “causas humanitarias”

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MREE) aclaró el motivo por el que una aeronave militar del Reino Unido “operó” entre Uruguay y las Islas Malvinas, que desde el gobierno de Tierra del Fuego catalogaron como un caso de “gravedad institucional”.

El vuelo “se realizó dentro de los entendimientos bilaterales con Argentina por causas humanitarias por algunos casos de salud de alto riesgo que se registraron en los últimos días”, informó Cancillería a última hora de este jueves.

Desde la cartera se agregó que, “como es de estilo en estos casos, Uruguay autorizó el despegue”.

La denuncia contra Uruguay por el vuelo británico hacia Malvinas

El gobierno de Tierra del Fuego denunció que una aeronave militar Airbus A400M del Reino Unido "operó" entre Uruguay y las Islas Malvinas . Un jerarca de esa provincia del sur de Argentina informó que "según versiones de público conocimiento el vuelo habría apagado su transponder volando sin autorización sobre espacio aéreo argentino". El transpondedor es el dispositivo que permite emitir señales de respuesta de parte de las aeronaves y hacerles un seguimiento.

"Ante la gravedad institucional de estos hechos, y frente a la información de que la aeronave habría reingresado al aeropuerto de Carrasco, remitimos una nota formal al embajador de Uruguay en Argentina (Diego Cánepa) solicitando información y precisiones sobre su itinerario, autorizaciones y situación actual", escribió Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, quien añadió que también se exigió a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) "que informe si existen registros, trazas de radar o reportes de tránsito aéreo que permitan esclarecer lo ocurrido".

Islas Malvinas. Foto: La Nación (GDA)

En palabras de Dachary, "la seguridad operacional, la integridad territorial y el pleno respeto" de la soberanía argentina "no admiten silencio ni pasividad".

"Desde la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur vamos a impulsar todas las acciones institucionales que correspondan para resguardar los intereses de nuestra provincia y de la República Argentina", apuntó.

El País intentó contactarse con la Embajada de Uruguay en Argentina, cuyos responsables no emitieron un comentario al respecto. También se consultó al Ministerio de Relaciones Exteriores y las fuentes respondieron que "se está verificando la situación".

Pedido a Milei para que eleve la voz por vuelo militar británico

En diálogo con El País, Dachary, funcionario del gobierno de peronista de Gustavo Melella, explicó este jueves que a la provincia no le gusta el silencio de la administración de Javier Milei respecto a este tema.

Dachary consideró que debería ser el gobierno nacional quien eleve la voz exigiendo respuestas al gobierno británico acerca de este vuelo militar por encima del espacio aéreo argentino sin el aparato de señal prendido, y preguntar a Uruguay qué vínculo tuvo con la situación debido a que el avión partió de Carrasco y volvió hacia allí, según la versión oficial. Así las cosas, cuestionó "por qué Argentina valida vuelos militares británicos".

"La característica de avión militar ya hace que sea irregular la situación", dijo el funcionario, quien explicó que Argentina debería no solo exigir la apertura de negociaciones sobre el territorio en disputa sino "desalentar las consecuencias del colonialismo" como la "militarización" y el "extractivismo en pesca e hidrocarburos".

Javier Milei en la Conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas Foto: Matías Martin Campaya/EFE

Dachary explicó que Tierra del Fuego no pretende cuestionar la "soberanía de Uruguay", un país que entiende que ha tenido una correcta postura con respecto a las Malvinas, pero sí requiere saber por qué el vuelo irregular partió de este país.

"Nuestra provincia no comparte lo que hace el gobierno nacional respecto a Malvinas", dijo en relación a la administración de Milei, y agregó que este caso puntual "ante los ojos argentinos no es feliz". Entonces planteó que su reclamo "no es contra Uruguay" sino en clave nacional "respecto de la capacidad de control del espacio aéreo" y si el gobierno de Milei "estaba en conocimiento o no" del vuelo.