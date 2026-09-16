"No se embroma con esas cosas": Orsi negó que se esté instalando un cable submarino entre Malvinas y Uruguay

El presidente de la República, Yamandú Orsi, visitó este miércoles la Expo Prado y se refirió a distintos temas; entre ellos, negó las versiones que circularon en los últimos días sobre un tendido de cable submarino entre las Islas Malvinas y Uruguay.

La información la brindó el portal de noticias argentino ElDiarioAR, que afirmó en base a distintas fuentes que el gobierno británico inició los trabajos para instalar este cable, de unos 2.000 kilómetros. El canciller argentino Pablo Quirno no refutó la noticia al ser consultado por el medio FM La Patriada.

También fue señalado que el buque Fugro Supporter está haciendo prospecciones con varias paradas en el Puerto de Montevideo. En junio del año pasado el analista John Fowler ya había especulado con el tema en el portal Open Falklands, que se tomó como insumo.

En ese sentido, se le preguntó a Orsi si realmente existió alguna comunicación por parte del Reino Unido con Uruguay sobre el tema. “Jamás. Nunca tuvimos ninguna propuesta, ningún planteo”, manifestó.

El presidente añadió que sí hay una “empresa norteamericana” trabajando con un proyecto similar, pero que no tiene a las islas Malvinas como punto de enlace, por lo que es una “noticia falsa”. Y advirtió: “Hay que tener mucho cuidado de dar manija acá adentro. No se embroma con esas cosas”.

Islas Malvinas. Foto: Archivo El País

Orsi reafirmó a su vez que Uruguay mantiene su respaldo a la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, en medio de nuevos cruces entre el gobierno vecino y la administración de Andy Burnham en Reino Unido.

La declaración también se da en el contexto de polémica por la colocación de un stand de la embajada del Reino Unido con material donde se hace alusión a las “Falkland Islands" en referencia a las islas Malvinas.

Presidente de la ARU tras polémica por stand de Malvinas del Reino Unido: "No tiene actividad proselitista"

Rafael Ferber, presidente de la Asociación Rural, se expresó en las últimas horas tras la polémica generada por la colocación de un stand de la embajada del Reino Unido con material donde se hace alusión a las Falkland Islands en referencia a las islas Malvinas.

"Siempre la embajada argentina presenta la nota al presidente de la Rural. Nosotros somos sensibles a la situación de Argentina, sin lugar a dudas", manifestó este martes en rueda de prensa.

"Le damos un stand al Reino Unido, que no tiene actividad proselitista. No le daríamos (un stand) a ningún partido político, no le damos a nadie que haga actividad de ese tipo", explicó. Ferber puntualizó que desde la ARU "no son quiénes" para decirle al Reino Unido "qué puede hacer y qué no".

Rafael Ferber Foto: Ignacio Sánchez.

"Mientras se mantenga dentro de nuestras reglas, que son comerciales, eso es evidente y así lo aplicamos todos estos años. Así se ha entendido", señaló.

El presidente de la ARU planteó que la situación sucede todos los años. "El embajador argentino viene, intercambiamos, deja firmemente la posición establecida. Nosotros le damos nuestro punto de vista y le damos las garantías de que se va a manejar en los carriles que nosotros determinamos, así también lo hacemos con Reino Unido", agregó.