Reunión de Orsi con Google: inversiones en "infraestructura digital" y "generación de empleo" en Uruguay

El presidente Yamandú Orsi mantuvo el pasado miércoles una reunión con Karan Bhatia, quien se desempeña como director global de Asuntos Gubernamentales y Política de Google. Del encuentro -que formó parte de la agenda del mandatario en Nueva York- también participó el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, e Isabella Antonaccio, directora nacional de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas.

De acuerdo a un comunicado sobre el encuentro difundido por Presidencia, el ejecutivo de Google señaló que Uruguay "está dando un ejemplo poderoso con su agenda de modernización digital". En ese sentido, Bhatia trajo a flote una colaboración entre la empresa de tecnología y la UTEC.

Según consta en la publicación oficial, las "inversiones en infraestructura digital" en Uruguay fueron un tema de conversación durante el encuentro. En ese sentido, hicieron referencia a propuestas "que generarán empleo, crecimiento económico e ingresos fiscales", indicó Bhatia . Paralelamente, el ejecutivo de Google subrayó que estas iniciativas destacan "el compromiso a largo plazo con Uruguay y América Latina", añade el comunicado.

Karan Bhatia, director global de Asuntos Gubernamentales y Política Pública de Google. Foto: Presidencia.

Además, Bhatia hizo referencia al Centro TUMO Uruguay, un espacio que se consolidó en Canelones en abril de este año dedicado a tecnologías creativas para adolescentes con sede en el predio del Aeropuerto de Carrasco. En esa línea, el jerarca de la multinacional indicó que la colaboración con Google se encuentra dirigida a “ampliar las habilidades digitales y las oportunidades laborales” en Uruguay.

Bhatia expresó que "nada de esto ocurre por casualidad" y que la cooperación entre Uruguay y Google es producto del "excepcional clima de inversión y de las políticas pro-innovación".

"Gracias, presidente Orsi y pueblo uruguayo, por vuestra extraordinaria colaboración", indicó Bhatia de acuerdo a la nota de Presidencia.

Orsi durante su encuentro con Karan Bhatia. Foto: Presidencia.

Orsi se reunió con los presidentes de Bolivia y Paraguay

Ese miércoles, el mandatario también mantuvo un encuentro con los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz y Santiago Peña, de Paraguay en el marco del acuerdo Urupabol, un mecanismo de coordinación conformado por ambos países y Uruguay.

De acuerdo a una nota conjunta de los tres jerarcas difundida por Presidencia, los mandatarios "destacaron la importancia estratégica de revisar integralmente los acuerdos fundacionales de Urupabol". En ese sentido, hicieron referencia a que se buscará adecuar la estructura del ámbito a "exigencias económicas y comerciales actuales de los países miembros".

Además, hicieron referencia a la hidrovía Paraguay-Paraná, que aseguran que deberá ayudar a los países a "consolidar una logística regional eficiente". En esa línea, los mandatarios también acordaron continuar trabajando en mecanismos de cooperación que faciliten la navegación e infraestructura portuaria.

Orsi junto a los presidentes de Bolivia y Paraguay, Rodrigo Paz y Santiago Peña. Foto: X Rodrigo Paz.

La nota conjunta también trae a flote que los presidentes "intercambiaron opiniones", referidas a energía e hidrocarburos "sobre posibles áreas de cooperación orientadas al fortalecimiento de la seguridad energética".

En materia de seguridad, el comunicado revela que los tres gobiernos reafirmaron "su determinación de combatir la delincuencia organizada transnacional mediante el intercambio de inteligencia, la cooperación policial e institucional y la coordinación fronteriza".