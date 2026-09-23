Agenda de Orsi en Nueva York: el mandatario se reunió con los presidentes de Bolivia y Paraguay

El presidente Yamandú Orsi mantuvo este miércoles una reunión con los presidentes de Bolivia y Paraguay, Rodrigo Paz y Santiago Peña. Este encuentro se da en el marco del acuerdo Urupabol, un mecanismo de coordinación conformado por ambos países y Uruguay.

Orsi, quien se encuentra en Nueva York y se prevé que este jueves realice su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), ha mantenido en los últimos días varios encuentros con jefes de Estado y empresarios. Este ámbito con los dos mandatarios forma parte de su agenda oficial.

De acuerdo a una nota conjunta de los tres jerarcas difundida por Presidencia, los mandatarios "destacaron la importancia estratégica de revisar integralmente los acuerdos fundacionales de Urupabol". En ese sentido, hicieron referencia a que se buscará adecuar la estructura del ámbito a "exigencias económicas y comerciales actuales de los países miembros".

Además, hicieron referencia a la hidrovía Paraguay-Paraná, que aseguran que deberá ayudar a los países a "consolidar una logística regional eficiente". En esa línea, los mandatarios también acordaron continuar trabajando en mecanismos de cooperación que faciliten la navegación e infraestructura portuaria.

La nota conjunta también trae a flote que los presidentes "intercambiaron opiniones", referidas a energía e hidrocarburos "sobre posibles áreas de cooperación orientadas al fortalecimiento de la seguridad energética".

El presidente de la República, Yamandú Orsi. Foto: Estefanía Leal/El País.

"Urupabol empresarial"

Paralelamente, los mandatarios subrayaron que se reactivó "Urupabol empresarial". Entienden que este ámbito es "clave" para que la articulación con el sector privado, así como con agencias inversoras y empresas públicas.

En materia de seguridad, el comunicado revela que los tres gobiernos reafirmaron "su determinación de combatir la delincuencia organizada transnacional mediante el intercambio de inteligencia, la cooperación policial e institucional y la coordinación fronteriza".

Según anunciaron, los mandatarios acordaron tener otro encuentro "de seguimiento" que ocurrirá más adelante este semestre.

Santiago Peña, presidente de Paraguay. Foto: Estefanía Leal/archivo El País

Bolivia asume Presidencia Pro Tempore

Por su parte, Paz dedicó al encuentro un posteo en la red social X. El mandatario boliviano señaló que asumió la Secretaría Pro Tempore del ámbito "con una agenda clara de integración regional".

"Queremos que la integración se traduzca en oportunidades concretas para nuestros pueblos en comercio, cooperación, seguridad y desarrollo", subrayó Paz.

Asumimos la Secretaría Pro Tempore de URUPABOL con una agenda clara de integración regional y, aprovechando mi presencia en Nueva York, convocamos a los presidentes de Uruguay, @OrsiYamandu, y de Paraguay, @SantiPenap, a una reunión de Coordinación y Cooperación. Queremos que la… pic.twitter.com/4pQlJwk7UA — Rodrigo Paz Pereira (@Rodrigo_PazP) September 23, 2026