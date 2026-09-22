"Queremos una regulación que proteja derechos”: dijo Orsi en evento sobre inteligencia artificial en Nueva York

El presidente de la República, Yamandú Orsi, propuso consolidar a Uruguay como “un hub regional confiable para desarrollar, probar y escalar soluciones de inteligencia artificial para América Latina y el mundo”.

El planteo fue realizado durante el Diálogo Presidencial sobre Inteligencia Artificial, celebrado en Nueva York y convocado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en colaboración con Americas Society/Council of the Americas y Bicycle Capital.

La instancia reunió a jefes de Estado y altos funcionarios de América Latina y el Caribe, junto con representantes del sector privado especializados en inteligencia artificial. Según informó Presidencia, durante su intervención, Orsi sostuvo que para Uruguay "la inteligencia artificial no es solamente una discusión tecnológica, sino una cuestión vinculada al desarrollo, la productividad, la democracia y la autonomía".

El desafío —señaló— "no consiste en competir por disponer de los modelos de inteligencia artificial más grandes, sino en conseguir que la tecnología sirva para generar prosperidad compartida, inclusión social y oportunidades".

Yamandú Orsi durante el Diálogo Presidencial sobre Inteligencia Artificial. Foto: Presidencia de la República.

"Queremos una regulación que proteja derechos"

Por otro lado, el mandatario resaltó "la estabilidad democrática, la seguridad jurídica, el respeto por el Estado de derecho, la protección de los derechos de las personas y la continuidad de las reglas de juego". “La confianza institucional es también infraestructura para la innovación”, afirmó

Según explicó, estas condiciones permiten "que Uruguay ofrezca previsibilidad a empresas que desarrollan tecnologías críticas y necesiten ámbitos donde invertir, proteger datos y trabajar conjuntamente con el Estado, las universidades y el sector privado".

Además, recordó que "Uruguay cuenta con la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial al 2030, la Estrategia Nacional de Datos y una infraestructura pública digital construida durante años".

Orsi señaló que Uruguay "dispone además de un marco para entornos controlados de prueba de tecnologías emergentes, que permite experimentar bajo condiciones de supervisión y seguridad jurídica".

Yamandú Orsi, presidente de la República Foto. Estefanía Leal

“No queremos elegir entre innovación y regulación. Queremos una regulación que proteja derechos y que, precisamente por ello, genere confianza para innovar e invertir”, expresó el presidente de la República.

El presidente señaló que el desarrollo tecnológico debe ser complementado por una política de formación capaz de extender las oportunidades de la inteligencia artificial al conjunto de la sociedad. “No alcanza con formar ingenieros especializados”, sostuvo.

Planteó la necesidad de preparar a docentes, médicos, productores, emprendedores, funcionarios públicos y trabajadores de todos los sectores para convivir y trabajar con estas nuevas herramientas.