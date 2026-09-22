"Ves un novillo y te asustás": tenso cruce en el Senado entre Sebastián Da Silva y Gustavo González

Un tenso cruce entre legisladores tuvo lugar este martes en la Cámara de Senadores mientras se discutía el proyecto de Ley de Rendición de Cuentas. Los protagonistas fueron Gustavo González del Frente Amplio y Sebastián Da Silva del Partido Nacional. El intercambio provocó que la presidenta actuante del Senado, Blanca Rodríguez, suspendiera la sesión.

Al momento de tomar la palabra, Da Silva hizo referencia a la reunión que el presidente Yamandú Orsi mantuvo con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. El mandatario brasileño anunció este lunes mediante un posteo en X que Uruguay ofreció cederle a Brasil parte de las porciones de cuotas de carne que tienen ingreso con arancel preferencial a China de las que no se hará uso este año.

Para Da Silva, esto marca "un horror" en "la forma de poder generar una reunión entre los presidentes". "Orsi no le puede asegurar nada a Lula porque la cuota no es suya, es del Ministerio de Comercio chino", subrayó el dirigente nacionalista. En ese sentido, dijo que el mandatario uruguayo "le está mintiendo" a Lula al decirle que cederá una cuota. "No hay posibilidad de entregar lo que no es nuestro", añadió.

"¿Cuál es la nueva forma de política exterior del Uruguay? ¿Que Lula le notifique por X al mundo entero de que Orsi fue a la ONU y le cedió una cuota que no tiene?", cuestionó. Para Da Silva, esto "no es un tema menor", ni una "ocurrencia".

"Nunca en la historia de la política exterior uruguaya hubo un presidente que tenga un papelón como el que nosotros tuvimos en el día de ayer, no hay antecedentes", añadió el dirigente.

Yamandú Orsi y Lula Da Silva tras reunión en Nueva York, este 21 de setiembre. Foto: Lula Da Silva en X

El intercambio verbal con Gustavo González y la alusión a Fucvam

Fue en ese momento que Da Silva manifestó escuchar "murmullos". "Escucho una voz ahí", añadió, en referencia a la intervención fuera de micrófonos de González.

Es allí que Da Silva le dice al legislador socialista que "vaya a gritar al Fucvam", en referencia al pasado de González como secretario general de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua.

"Al Fucvam, a las cooperativas de vivienda, vaya a la Casa del Pueblo [sede del Partido Socialista] vaya a gritar", acotó. En ese momento a González se lo escucha decir que eso "es una falta de respeto al Senado".

Para el senador blanco, a González "le duele lo que hizo Orsi" y "ve una vaca y se asusta". Segundos más tarde, Rodríguez anuncia que la sesión será interrumpida para ser enviada a un cuarto intermedio. Sin embargo, se puede llegar a apreciar que Da Silva le alcanzó a decir a González: "Ves un novillo y te asustás".