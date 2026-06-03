La nueva sede de Tumo Uruguay: cuando el diseño impulsa nuevas formas de educar

Fundado en Ereván, Armenia, en 2011, Tumo se consolidó como un fenómeno internacional: una red nacida para acercar creatividad y tecnología a adolescentes, que hoy forma parte del paisaje cultural de ciudades como París, Berlín, Lisboa, Zúrich o Los Ángeles.

En ese recorrido global, cada nuevo centro plantea un desafío arquitectónico particular: cómo traducir una identidad internacional reconocible a un contexto local específico. En Uruguay, Gómez Platero asumió ese desafío desde una mirada integral, articulando los códigos visuales y espaciales de la marca Tumo con las condiciones urbanas, programáticas y territoriales del sitio.

Tumo en números Fundado en Armenia en 2011



Presente en más de 10 países



Más de 80.000 jóvenes pasaron por sus programas en el mundo



Primer centro Tumo en Uruguay



2.500 m² construidos en el acceso al Aeropuerto Internacional de Carrasco

Arquitectura para aprender, encontrarse y participar

El resultado es un edificio que no se limita a replicar una imagen global, sino que adapta una identidad internacional a una experiencia situada. La arquitectura trabaja sobre la presencia de marca, la claridad del recorrido, la flexibilidad de los espacios y la relación con el entorno, construyendo una pieza reconocible y, al mismo tiempo, integrada al paisaje de acceso al Aeropuerto Internacional de Carrasco.

En los proyectos educativos contemporáneos, la arquitectura dejó de concebirse únicamente como soporte físico. Hoy, el espacio forma parte activa de la experiencia: organiza recorridos, habilita vínculos, estimula autonomía y construye comunidad.

El centro Tumo Uruguay se inscribe en esa mirada. Con 2.500 m² construidos, el edificio integra áreas de autoaprendizaje, salas para workshops, espacios especializados, sectores de trabajo y ámbitos de encuentro. La claridad funcional, la flexibilidad de uso y la convivencia entre instancias individuales y colectivas fueron parte central del enfoque arquitectónico.

“Desde el inicio entendimos que el edificio debía ofrecer más que aulas o salas específicas. Tenía que construir un sistema de espacios capaz de adaptarse, conectar personas y generar una experiencia activa”, señala Joaquín Mascheroni, jefe de proyecto del área de Anteproyecto de Gómez Platero.

La flexibilidad aparece como una condición clave. El diseño permite que un mismo espacio pueda acompañar distintas dinámicas: concentración, colaboración, producción, intercambio o exploración. Esta capacidad de adaptación convierte al

edificio en una plataforma abierta, donde la arquitectura amplía las posibilidades de uso y reduce la rigidez de los entornos educativos tradicionales.

Una identidad global en clave local

Además de resolver un programa complejo, el proyecto exigió interpretar una identidad de marca consolidada internacionalmente. Tumo posee un universo visual y espacial reconocible, asociado a la creatividad, la tecnología y la cultura joven. Trasladar esa identidad a Uruguay implicó trabajar sobre una arquitectura capaz de expresar pertenencia a una red global sin perder relación con su implantación local.

La fachada, la presencia volumétrica, el uso del color, la transparencia y la organización interior construyen una experiencia coherente con el ADN Tumo, pero ajustada al contexto uruguayo. En ese equilibrio entre marca internacional y territorio específico, la arquitectura se convierte en una herramienta de posicionamiento: comunica, orienta y hace visible una institución antes incluso de ingresar al edificio.

Un edificio pensado desde la escala urbana

La localización también forma parte de la estrategia conceptual del proyecto. Implantado en el acceso al Aeropuerto Internacional de Carrasco, Tumo Uruguay se posiciona en un punto de alta conectividad metropolitana y fuerte visibilidad urbana.

Más que un edificio aislado, el centro fue concebido como una infraestructura vinculada a movilidad, acceso y proyección territorial. Su presencia incorpora una nueva pieza al paisaje urbano y plantea una relación directa entre educación, innovación y ciudad.

En este tipo de programas, la arquitectura tiene la capacidad de dinamizar la vida colectiva, fortalecer el tejido urbano y transformar la ciudad en un territorio más participativo. Los espacios educativos, culturales y deportivos no solo alojan actividades: generan vínculos, producen identidad y crean oportunidades para la convivencia.

Diseñar condiciones para el futuro

El desembarco de Tumo en Uruguay —impulsado por Corporación América Airports, Aeropuertos Uruguay y Ceibal— instala una discusión relevante sobre el rol contemporáneo de las infraestructuras educativas como espacios capaces de articular identidad, inclusión, innovación, bienestar y desarrollo urbano.

Desde esa perspectiva, el aporte de Gómez Platero se centra en diseñar condiciones espaciales para que nuevas formas de educar puedan ocurrir. La arquitectura no reemplaza la experiencia educativa, pero sí la potencia: organiza, habilita, conecta, comunica y amplifica.

La llegada de Tumo suma así una pieza de valor para el ecosistema local, pero también una referencia sobre cómo la arquitectura puede traducir una marca global, fortalecer comunidad y diseñar nuevas formas de aprendizaje compartido.