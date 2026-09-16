El saludo entre Yamandú Orsi y Álvaro Delgado en la Rural del Prado: "Me imagino que comieron bien"

El presidente Yamandú Orsi y el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, se encontraron brevemente durante una nueva jornada de la Expo Rural del Prado 2026. Tal y como captó el periodista Leonardo Sarro, los dirigentes se estrecharon la mano e intercambiaron algunas palabras antes de seguir cada uno por su lado.

Delgado explicó a los medios presentes que venía de ver los premios en la pista de la Rural y que planeaba volver a pasar por allí. Consultado por el intercambio con Orsi, señaló que el presidente le dijo a él y a sus acompañantes "me imagino que comieron bien".

Más temprano, Orsi había participado de un almuerzo organizado por la Asociación Rural del Uruguay junto al secretario de Presidencia, Alejandro "Pacha" Sánchez.

Orsi se saludó con Delgado en el Prado pic.twitter.com/SF4PAJIHno — leo sarro press (@leosarro) September 16, 2026

Presidente de la ARU tras polémica por stand de Malvinas del Reino Unido: "No tiene actividad proselitista"

Rafael Ferber, presidente de la Asociación Rural, se expresó en las últimas horas tras la polémica generada por la colocación de un stand de la embajada del Reino Unido con material donde se hace alusión a las Falkland Islands en referencia a las islas Malvinas.

"Siempre la embajada argentina presenta la nota al presidente de la Rural. Nosotros somos sensibles a la situación de Argentina, sin lugar a dudas", manifestó este martes en rueda de prensa.

Rafael Ferber Foto: Ignacio Sánchez.

"Le damos un stand al Reino Unido, que no tiene actividad proselitista. No le daríamos (un stand) a ningún partido político, no le damos a nadie que haga actividad de ese tipo", explicó. Ferber puntualizó que desde la ARU "no son quiénes" para decirle al Reino Unido "qué puede hacer y qué no".

"Mientras se mantenga dentro de nuestras reglas, que son comerciales, eso es evidente y así lo aplicamos todos estos años. Así se ha entendido", señaló.

El presidente de la ARU planteó que la situación sucede todos los años. "El embajador argentino viene, intercambiamos, deja firmemente la posición establecida. Nosotros le damos nuestro punto de vista y le damos las garantías de que se va a manejar en los carriles que nosotros determinamos, así también lo hacemos con Reino Unido", agregó.