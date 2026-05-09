Preocupación por Josema Giménez: fue sustituido por lesión a 37 días del debut de Uruguay en el Mundial 2026

Marcelo Bielsa no recibió una grata noticia desde España y es que uno de sus jugadores fundamentales en la selección de Uruguay se retiró lesionado de su partido y se trató de José María Giménez. El zaguero de 31 años tuvo que pedir el cambio en el duelo entre Atlético de Madrid y Celta de Vigo a tan solo 37 días del debut de la Celeste en la Copa del Mundo en Canadá, México y Estados Unidos 2026.

El oriundo de Toledo volvía a jugar en el equipo que dirige el argentino Diego Pablo Simeone después de un mes, ya que su último partido había sido el pasado 4 de abril en la caída 2-1 ante Bacelona por LaLiga de España. En esa oportunidad, Giménez disputó 29 minutos.

A partir de ese partido, el uruguayo estuvo relegado del Colchonero a raíz de una lesión muscular que lo llevó a perderse ocho partidos (uno de ellos fue la final de la Copa del Rey ante Real Sociedad, donde su equipo cayó 4-3 en la tanda de los penales tras haber igualado 2-2).

Recién volvió a formar parte de la convocatoria del Atlético de Madrid el pasado martes en la semifinal de vuelta de la Champions League ante Arsenal. Ese día, el conjunto español sucumbió 1-0 ante los Gunners para quedar afuera de la final por la Orejona y Giménez estuvo relegado en el banco de los suplentes.

Este sábado Simeone mandó como titular a Giménez para el duelo frente a Celta de Vigo. Todo era felicidad para el exjugador de Danubio hasta que fue a disputar una pelota con el delantero Borja Iglesias y ahí comenzó la parte compleja. El uruguayo se tomó el rostro, lo atendieron y rápidamente salió sustituido en el minuto 20 del encuentro por Robin Le Normand.

¡JOSEMA ENCIENDE LAS ALARMAS MUNDIALISTAS! Giménez tuvo que ser reemplazado a los 20' del partido contra Celta tras un fuerte golpe en esta jugada.



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/n9jdJqr85c — SportsCenter (@SC_ESPN) May 9, 2026

De esta manera, se encendieron las alarmas de la selección de Uruguay por la lesión de Giménez, ya que se dio a tan solo faltan 37 días del debut en la Copa del Mundo: será el lunes 15 de junio contra Arabia Saudita en el Hard Rock Satadium de Miami, Estados Unidos, por la primera fecha del Grupo H.

En las próximas horas el uruguayo será sometido a estudios para saber cuál es su lesión y qué grado tiene para poder comenzar con la recuperación y, sobre todo, saber si podrá estar a la orden de Bielsa de cara a la Copa del Mundo.

Los números de José María Giménez en la temporada con Atlético de Madrid

José María Giménez celebra el gol que marcó en el partido entre Atlético de Madrid e Inter. Foto: AFP.

José María Giménez, unos de los pilares importantes del entrenador Marcelo Bielsa para la selección de Uruguay de cara a la Copa del Mundo en Canadá, México y Estados Unidos en 2026, lleva disputados un total de 25 partidos con la camiseta de Atlético de Madrid entre todas las competencias (16 por LaLiga de España, seis por la Champions League y tres por la Copa del Rey). Asimismo, logró anotar un gol, dio una asistencia y recibió cuatro amarillas.