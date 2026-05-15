La cláusula que le puso Sporting a Zalazar tras pase récord en Portugal y el uruguayo que le dio la bienvenida

Como informó Ovación el miércoles pasado, Rodrigo Zalazar es la nueva incorporación del Sporting de Portugal tras una gran temporada en el Braga de este mismo país. En un año de Mundial, en el que busca meterse en la lista definitiva de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, el volante de 26 años dio un salto en su carrera y firmó por cinco temporadas con uno de los equipos más grandes de la Primeria Liga.

Como se había adelantado, el Sporting informó que llegó al acuerdo con el Braga por un importe total de 30.000.000 de euros, lo que significa una cifra récord si se tiene en cuenta que se trata de dos equipos portugueses, pero además más blindó al jugador uruguayo.

"Se informa de la firma de un contrato laboral deportivo entre Sporting SAD y el jugador, con una vigencia de cinco temporadas deportivas, es decir, hasta el 30 de junio de 2031, que incluye una cláusula de rescisión por valor de 80.000.000 euros", expresa el comunicado del club luso.

Además, dejó en claro que el importe del mecanismo de solidaridad de FIFA adeudado a terceros clubes —como Málaga FC— será "sufragado a partes iguales por Sporting y Braga".

Allí lo espera Maximiliano Araújo, otro de los futbolistas que se preparan para la Copa del Mundo, quien ya hizo público su primer mensaje para el futbolista. "Bienvenido, hermano", le respondió el Papo a Zalazar, quien compartió la oficialización de su salida de Braga.

Maximiliano Araújo hizo público su primer mensaje para el futbolista. "Bienvenido, hermano".

Zalazar, valorado en 22 millones de euros y al que también quiso Benfica, deja Braga siendo el goleador uruguayo de la temporada europea tras anotar 23 goles y ocho asistencias en 46 partidos.

El pasado 23 de abril volvió a sumar minutos oficiales tras un mes de baja por lesión, lo que lo marginó de los partidos amistosos frente a Inglaterra y Argelia.

Con la Celeste, Zalazar suma siete partidos —jugó los últimos cuatro de las dos últimas doble fecha FIFA en 2025— y acumula dos goles: ambos en su debut frente a Nicaragua en el Estadio Centenario.