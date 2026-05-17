La gran muestra de carácter del Peñarol de Diego Aguirre: le ganó a Liverpool con 10 y cortó otra racha

Si había un partido para que Peñarol lograra un triunfo así era el de ayer contra Liverpool. Las razones son varias, pero lo medular es que el equipo de Diego Aguirre volvió a mostrar buen fútbol por momentos y, sobre todo, la convicción para sumar nuevamente de a tres y en el Estadio Campeón del Siglo.

Es que cinco días después de cortar la racha de ocho juegos sin triunfos, el Carbonero dejó atrás otra marca negativa ya que hacía cinco encuentros que no obtenía victorias como local.

Y el vértigo marcó el inicio del partido porque el aurinegro salió a jugar en campo rival tratando de explotar las bandas y al minuto apareció Gastón Togni para sacar un remate de media distancia que rebotó y dio en el horizontal.

Un minuto después y con Togni otra vez en escena, el argentino puso un centro preciso al área y vestido de nueve apareció Jesús Trindade para anotar de cabeza el 1-0.

Poco le duró la alegría al Carbonero porque Liverpool sacó del medio en la recarga, hilvanó una buena jugada ofensiva y ante la pasividad de toda la defensa de Peñarol, Federico Martínez definió solo frente a Washington Aguerre tras pase de Nicolás Garayalde para poner el 1-1.

Festejo de gol de Jesús Trindade en Peñarol ante Liverpool en el Campeón del Siglo Foto: Leonardo Mainé

De ahí en más la visita comenzó a inquietar un poco más y todo parecía complicarse para el Mirasol porque a los 29’, el capitán Maximiliano Olivera se fue expulsado por doble amarilla y dejó a su equipo con 10 jugadores con más de una hora de partido por delante.

Pero a partir de esa situación empezó a aparecer el Peñarol que más se asemeja a lo que pretende la Fiera: actitud, entrega y sobre todo, mucha atención a la hora de defender.

Salvo en el gol de Liverpool y una jugada más en la que Fede Martínez exigió a Washington Aguerre, el Carbonero logró hacer algo que hasta el momento no hacía bien: defender. Lo hizo con uñas y dientes porque al estar con 10 el accionar ofensivo se limitó y todo se redujo a lo estrictamente defensivo.

Ahí, jugadores como Lucas Ferreira, Franco Escobar y el juvenil Brian Barboza fueron los puntos más altos, pero también hay destacar el partido de Jesús Trindade y Roberto Fernández y el despliegue de un Leandro Umpiérrez que no paró de correr y fue muy importante.

Los jugadores de Peñarol celebran el gol del Indio Fernández frente a Liverpool. Foto: Leonardo Mainé.

Defendiendo cada pelota luego de haber sacado ventaja y con 10 jugadores, Peñarol tuvo una muestra de carácter ante un rival complicado y volvió a ganar dos partidos seguidos después de casi dos meses. Pero además, el Carbonero tuvo un golpe anímico clave previo al decisivo partido que el jueves tendrá frente a Corinthians por la Copa Libertadores.