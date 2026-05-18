Conmebol cambió la localía de equipos bolivianos por la crisis social y los partidos se jugarán en Paraguay

La Confederación Sudamericana de Fútbol, CONMEBOL, resolvió modificar la localía de tres partidos correspondientes a la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026 que debían disputarse en Bolivia. La medida se tomó en medio de la fuerte crisis social y los bloqueos de carreteras que afectan distintos puntos del país altiplánico.

Según informó el organismo sudamericano, los encuentros de Always Ready ante Mirassol por Libertadores, además de los cruces de Independiente Petrolero frente a Botafogo y Blooming contra Carabobo por Sudamericana, se disputarán finalmente en Paraguay.

Todos los partidos fueron trasladados al Estadio La Huerta, escenario perteneciente a Club Libertad y ubicado en la ciudad de Asunción.

La decisión se da luego de varios días de protestas y bloqueos en Bolivia, especialmente en los accesos a La Paz y otras ciudades importantes, una situación que llevó a la CONMEBOL a priorizar la logística y seguridad de las delegaciones internacionales.

Uno de los equipos más afectados por esta determinación es Always Ready, que debía recibir a Mirassol de Brasil en El Alto, una de las ciudades con mayor altitud del mundo para la práctica profesional del fútbol. El conjunto boliviano suele hacer de los más de 4.000 metros sobre el nivel del mar una de sus principales fortalezas deportivas y ahora perderá esa ventaja al jugar en Asunción.

Tras conocerse la decisión, el club emitió un comunicado oficial en el que expresó “mucho pesar” por la medida adoptada por CONMEBOL y confirmó que el encuentro se disputará en Paraguay.

“Debido a la situación que atraviesa actualmente nuestro país, el encuentro correspondiente a este martes frente a Mirassol deberá disputarse en la ciudad de Asunción, Paraguay”, señaló la institución.

Además, Always Ready remarcó que “en momentos difíciles para Bolivia, el fútbol pasa a un segundo plano” y manifestó su deseo de que la situación social “pueda resolverse de manera pronta y pacífica”.

El comunicado también destacó que, pese a las circunstancias, el plantel y el cuerpo técnico afrontarán el compromiso “con la máxima responsabilidad”, representando “de la mejor manera posible a todo el país”.

Comunicado de Always Ready por el cambio de localía Foto: Always Ready

De manera oficial, la CONMEBOL confirmó los siguientes cambios:

Always Ready vs. Mirassol

Fecha: 19 de mayo de 2026

Hora: 21:00

Sede: Estadio La Huerta

Independiente Petrolero vs. Botafogo

Fecha: 20 de mayo de 2026

Hora: 21:00

Sede: Estadio La Huerta

Blooming vs. Carabobo

Fecha: 21 de mayo de 2026

Hora: 21:30

Sede: Estadio La Huerta

La noticia generó repercusión en el continente, ya que los equipos bolivianos perderán la ventaja de la altura y deberán afrontar sus compromisos internacionales fuera de su país en una etapa decisiva de las competencias continentales.