El cántico de los hinchas de Inter Miami que provocó la bronca de Lionel Messi en pleno partido de la MLS

Inter Miami derrotó a Portland Timbers por 2 a 0 este domingo en la jornada 14 de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y alcanzó su tercera victoria consecutiva para seguir bien de cerca al Nashville SC, que lidera la Conferencia Este.

Con un gol de Lionel Messi a los 30’ y otro de Germán Berterame a los 41’ con asistencia del capitán, los dirigidos por el argentino Guillermo Hoyos sumaron nuevamente de a tres y continúan en el segundo lugar con un encuentro menos disputado.

Pero el partido tuvo un hecho bastante particular y fue una situación que se dio sobre el final del encuentro disputado en el Miami Freedom Park, el nuevo estadio de Inter Miami.

A falta de cinco minutos para los 90’ reglamentarios, desde la tribuna comenzó a bajar el clásico cántico de las hinchadas cuando el equipo no anda bien, algo contrario a lo que le pasa a las Garzas, que sumaron su tercer triunfo al hilo y están en los primeros lugares de la Conferencia Este.

“Jugadores, la c... de sus madres, haber si ponen huevos, que no juegan con nadie", se escuchó en el escenario del Inter Miami al ritmo de "It´s a Heartache" de Bonnie Tyler para el asombro y bronca del capitán Lionel Messi, quien enseguida cuestionó esa actitud de los hinchas con un elocuente gesto con su mano derecha.

LES SALIÓ MUY MAL ❌🎶



Ayer por la tarde los barras del Inter Miami (5 latinos locos) intentaron modificar la letra de la canción "JUGADORES", creando una nueva versión.



Hace unas horas, la pusieron en la lista y cuando empezaron a entonarla...... así reaccionó Messi. 😳 pic.twitter.com/xm1pxj8iVr — Expe (@Expefutbol) May 18, 2026

En este caso, el cántico fue: "Jugadores, respeten a su hinchada, saluden a su gente, que no les pide nada".

La razón del cántico fue debido a que los hinchas expresaron su reprobación por la omisión de los jugadores de saludarlos tras la derrota en su último partido de local en el que perdieron de manera insólita por 4 a 3 en el clásico frente a Orlando City tras empezar con una ventaja de tres goles a su favor.

El gesto de Lionel Messi a los hinchas del Inter Miami. Foto: Captura.

Otro de los que también hizo saber su descontento fue el argentino Rodrigo de Paul, quien mirando a la hinchada se señaló la estrella por encima del escudo del club (la que obtuvieron al consagrarse campeones de la última temporada de la MLS) y pidió aliento en lugar de insultos.

🤌 EL GESTO DE MESSI A ALGUNOS HINCHAS DE INTER MIAMI QUE RECRIMINARON AL EQUIPO



En la victoria 2-0 ante Portland Timbers, la primera en el nuevo estadio, se escucharon cánticos contra los jugadores, que evidenciaron un malestar.



Esto fue porque la hinchada "se esperaba más" de… pic.twitter.com/dIiBx7lP1d — Diario Olé (@DiarioOle) May 18, 2026

Fue sin lugar a dudas una tensa situación que se calmó con el pitazo final del árbitro que decretó la victoria de un Inter Miami que alcanzó su octavo triunfo para llegar a 28 puntos, dos menos que el líder Nashville SC, pero con un encuentro menos disputado que el actual puntero de la tabla de posiciones.

Cabe recordar que en ese encuentro que Inter Miami le ganó 2-0 a Portland Timbers, Luis Suárez fue titular y jugó 66 minutos hasta ser sustituido por Daniel Pinert, mientras que Maximiliano Falcón estuvo en el banco de suplentes.