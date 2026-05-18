Segunda División: Tacuarembó bajó a Fénix y Plaza Colonia pasó a ser el nuevo líder de la Tabla Anual

Entre sábado y domingo se desarrolló la segunda jornada de la Fase Regular de la Segunda División con resultados sorpresivos y que modifican las tablas de posiciones tanto en la zona de ascenso como en la tan temida zona baja donde se lucha por la permanencia.

En el fútbol siempre hay lugar para las sorpresas y este domingo quedó demostrado una vez más que el equipo que va último, sin ganar siquiera un partido, le puede ganar de visitante al último campeón del Torneo Competencia y que llegaba como líder del campeonato, luego del triunfazo de Tacuarembó por 2-1 ante Fénix.

Desde el inicio se vio al Rojo del Norte decidido a competir cada pelota como si fuera la última, con mucho orden, concentración y una entrega absoluta, lo que fue construyendo un bloque solidario y firme que le fue imposible penetrar al local. Cada intento ofensivo de Fénix se terminó chocando contra un muro de contención encabezado por el cordobés Álvaro San Emeterio y por su compañero de zaga Federico Ferreira que tuvo que ingresar a los 7 minutos ante la lesión de Martín Marta.

Pero Tacuarembó no solo mostró un buen trabajo defensivo sino que en su zona ofensiva tuvo a Alex Perdomo como su jugador más destacado, ya que peleando en inferioridad numérica contra el fondo local, nunca pudieron con su habilidad, movilidad y rapidez especialmente en la primera mitad.

El festejo de los jugadores de Tacuarembó tras el gol ante Fénix en el Parque Capurro. Foto: Ignacio Sánchez.

Bernardo Giordano que leyó muy bien el encuentro, envió al delantero brasileño Lucao en el complemento y le dio a Perdomo un compañero con el cual pudieran hacer más daño al conjunto locatario. Y fue así que a los 61 minutos tras gran jugada de Pablo López por izquierda, Lucao recibió de espaldas y con una media vuelta precisa abrió el tanteador. Pocos instantes después, en otro descuido del fondo albivioleta, Nahuel Suárez le cometió penal a Lucao y el propio brasileño subió el 2 a 0 en el marcador.

El líder intentó reaccionar, manejó más la pelota y buscó por diferentes caminos, pero careció de precisión en los metros finales y solo pudo descontar en la última jugada del encuentro por intermedio de Jeremías Silveira. El pitazo final de Bruno Sacarelo —de muy buen arbitraje— decretó un histórico 2 a 1 para Tacuarembó que confirmó que en el fútbol nadie tiene la victoria asegurada antes de jugar.

De la mano de Damián Santin, River Plate le volvió a ganar a Paysandú FC esta vez 1 a 0 y por el momento le va diciendo adiós al temible descenso de categoría. El goleador Maximiliano Burruzo con una precisa media vuelta puso en ventaja al Darsenero en el amanecer del segundo tiempo.

Más allá de eso, Paysandú mereció mejor suerte, especialmente por lo realizado en la última media tras el ingreso de Vicente Pesce que con solo 14 años mostró toda su calidad y hasta estrelló un tiro en el palo que le hubiera dado un gol merecido al elenco sanducero.

Rentistas a la victoria esta vez frente a Miramar Misiones 1 a 0 con golazo de tiro libre de Nicolás Mallet. El Bicho Colorado, con este triunfo, escala en la tabla de posiciones, todo lo contrario a su rival que con esta derrota se ubica en zona de descenso.

Huracán del Paso de la Arena volvió a la victoria, venciendo 1 a 0 a Atenas de San Carlos y no solo es el único invicto del torneo, sino que sueña con un ascenso que sería histórico. Sergio Cortelezzi nuevamente se hizo presente en la red rival y a los 76 minutos le dio el triunfo a los dirigidos por Martin Siri.

Uruguay Montevideo y Cerrito empataron 2 a 2 con doblete de Luis Machado para el auriverde y Maximiliano Lombardi para los celestes de Pueblo Victoria.

Por su parte, Plaza Colonia le ganó a Colón 1 a 0 con gol de Pablo Garcia y quedó como el único líder de un certamen que cerró su segunda fecha con empate sin goles entre Oriental de La Paz y La Luz en el Parque Palermo.