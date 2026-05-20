Presidencia abrió un llamado laboral para un cargo con sueldo de más de $ 102.000: bases y requisitos

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Presidencia abrió un nuevo llamado laboral para ocupar un cargo de consultor en economía capaz de apoyar a su gestión brindando asesoramiento técnico en análisis económico y territorial, contribuyendo al desarrollo de estudios, indicadores y reportes estratégicos del Observatorio Territorio Uruguay (OTU).

El trabajo ofrecido será bajo un contrato que se extenderá desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2026, según las bases del llamado para el que se elabora una lista de prelación.

El cargo se desarrollará en la Torre Ejecutiva, aunque el consultor podrá también donde sea requerido dentro del territorio nacional. El candidato seleccionado percibirá un sueldo mensual de $ 102.573 y se desempeñará por 40 horas semanales o su equivalente computadas por mes.

Tareas detalladas en el llamado de Presidencia

El concurso de Presidencia detalla una serie de actividades que desarrollará el candidato seleccionado bajo este cargo:

Relevar y sistematizar estadísticas territoriales y estudios económicos existentes a nivel subnacional.

Analizar información económica y social a nivel subnacional, identificando dinámicas estructurales, coyunturales y brechas territoriales.

Realizar análisis específicos del mercado de trabajo a nivel territorial (empleo, desempleo, informalidad, ingresos laborales, estructura sectorial del empleo, calidad del empleo), incorporando desagregaciones relevantes.

Estudiar desigualdades territoriales en ingresos, pobreza y condiciones socioeconómicas, contribuyendo a la construcción de indicadores sintéticos cuando corresponda.

Elaborar informes temáticos y reportes económicos con perspectiva territorial.

Apoyar el análisis crítico de fuentes, evaluando consistencia metodológica, validez estadística y pertinencia para el análisis territorial.

Contribuir a la elaboración de fichas metodológicas de indicadores económicos y sociales.

Participar en el diseño conceptual de nuevos indicadores económicos territoriales y en la revisión de los existentes.

Colaborar en instancias de intercambio técnico con organismos productores de datos y equipos vinculados a políticas de desarrollo territorial.

Aportar insumos analíticos y conceptuales al proceso de renovación de la plataforma del OTU.

Análisis de datos.

Requisitos necesarios para postularse

Este llamado tiene como requisito principal que los candidatos posean un título universitario en Economía reconocido por la autoridad competente y habilitado (revalidado) para ejercer en el territorio uruguayo.

En cuanto a la experiencia requerida, se solicita que se cuente con:

Al menos un año de experiencia en generación y análisis de indicadores económicas y sociales.

de indicadores económicas y sociales. Al menos un año de experiencia en manejo avanzado de R y/o Python.

Al menos un año de experiencia en procesamiento de bases de datos .

. Al menos un año de experiencia en elaboración de informes analíticos.

Edificio de la Torre Ejecutiva, donde se desempeñará el consultor de economía seleccionado en el llamado de Presidencia. Estefania Leal/Archivo El Pais

Cómo postularse al llamado de Presidencia

Las personas interesadas deberán enviar su CV, adjuntando los comprobantes que acrediten los requisitos excluyentes a la dirección de correo electrónico seleccionconsultores@opp.gub.uy indicando en el asunto: "Ref. CONSULTOR/A EN ECONOMÍA".

Habrá tiempo hasta el domingo 31 de mayo de 2026 inclusive para presentar una postulación a este cargo.

Las bases del llamado se pueden ver en la página web Uruguay Concursa.