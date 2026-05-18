Telecomunicaciones: una nueva etapa de transformación marcada por la conectividad, data center, redes móviles y apagón analógico

Uruguay se posiciona entre los países con mayor desarrollo en conectividad de América Latina, apoyado en una fuerte inversión histórica en fibra óptica y redes móviles. La cobertura de banda ancha fija y móvil alcanza niveles prácticamente universales en zonas urbanas, mientras que el despliegue de tecnologías como 4G y 5G continúa ampliándose en todo el territorio.

El mercado local mantiene una estructura mixta, con liderazgo de la empresa pública Antel. Sin embargo, en el escenario competitivo la venta de la operación de Telefónica en Uruguay al grupo Millicom por unos US$ 440 millones de dólares marca un punto de inflexión en el mercado. Este movimiento anticipa una mayor competencia y posibles ajustes en la oferta de servicios y precios.

El sostenido crecimiento del consumo de datos es uno de los fenómenos más relevantes del sector. En esa línea, el aumento sostenido del uso de plataformas digitales, streaming y servicios en la nube ha impulsado un fuerte incremento en el tráfico tanto en redes fijas como móviles. Los informes oficiales muestran que los servicios de banda ancha —especialmente sobre fibra óptica— concentran la mayor parte del crecimiento.

En la publicación especial las tendencias del sector en cifras, la visión desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), a través de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, así como el enfoque de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), junto al análisis del sector privado.