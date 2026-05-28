Llamado laboral en Inefop con sueldo de más de $ 115.000: bases y requisitos

El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) abríó un llamado laboral para desarrolladores Genexus. El cargo reporta al coordinador de TI y cuenta con modalidad de horario flexible. Ofrecen una remuneración de $ 115.177 mensual nominal, con una dedicación de 40 horas semanales.

El propósito del cargo es "desarrollar aplicaciones de software funcional y de calidad que satisfaga las necesidades de las instituciones para las que trabaja. Implicará la creación del código, el diseño de soluciones efectivas y colaborar en equipos multidisciplinarios para desarrollar aplicaciones, sistemas que mejoren la eficiencia y obtener un buen manejo de los datos. Asimismo, cumplirá funciones de mantenimiento de sistemas informáticos", según indica Inefop en las bases del llamado.

Como funciones generales del desarrollador, se encuentran:



Contribuir desde su labor al cumplimiento de los objetivos estratégicos de Inefop, los compromisos de gestión y los objetivos del área.

Ejecutar la operativa, poniendo foco en la resolución de problemas, eficiencia y mejora de los procesos internos.

Asesorar y aportar su visión y conocimientos del área, participando activamente en los ámbitos de coordinación definidos para el cumplimiento de los cometidos institucionales.

Realizar otras funciones en el marco del propósito del cargo para el logro de los objetivos institucionales.

Por su parte, en las funciones específicas del cargo, se detalla la capacidad de desarrollar aplicaciones de gobierno electrónico basadas en tecnología Genexus, Java y JEE5, además de realizar el mantenimiento de sistemas informáticos, entre otras.

Desarrollador trabajando con una pc y tres monitores Foto: Unsplash

Requisitos y experiencia requerida para postularse

Los requisitos para postularse al llamado de desarrollador en Inefop son:



Profesional en Informática o estudiante avanzado. Formación en programación en lenguaje Java, formación en plataforma J2EE o JEE5. Conocimiento en base de datos UML. Conocimientos básicos del idioma inglés. Experiencia de al menos dos años comprobados como desarrollador Genexus. Participación en equipos de proyectos de software. Experiencia en Java Server Faces. Experiencia en Enterprise Java Beans (EJB3). Experiencia en Web Services.

¿Cómo postularse al cargo de desarrollador Genexus en Inefop?

Las personas interesadas deben preparar y enviar su currículum vitae actualizado, junto con la documentación que respalde la formación y la experiencia declaradas, en los formatos y condiciones indicados en las bases del llamado. La inscripción se realiza a través del portal de Inefop: https://sumate.inefop.org.uy/. Hay plazo para postularse hasta el próximo lunes 1 de junio.