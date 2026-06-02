Uruguay Impulsa: hasta cuándo hay tiempo para inscribirse a oportunidades de trabajo por hasta $ 20.000

El Poder Ejecutivo confirmó la apertura del plazo para inscribirse a la segunda edición del programa Uruguay Impulsa, que ofrece oportunidades de trabajo y capacitación laboral para personas en situación de vulnerabilidad en todo el país. Esta iniciativa impulsada por varias dependencias del Estado también ofrece una prestación económica para los participantes.

La recepción de inscripciones ya se encuentra abierta, y los uruguayos comprendidos tendrán tiempo hasta el 10 de junio, a las 20:00 horas, para presentar su postulación en línea.

Uruguay Impulsa consiste en propuestas para que las personas seleccionadas participen en tareas asignadas por los gobiernos departamentales y accedan a cursos de capacitación orientados al fortalecimiento de habilidades. El programa que combina la experiencia laboral y formación profesional tiene una duración de cuatro meses.

Los trabajos ofrecidos tendrán un régimen de seis horas diarias, de lunes a viernes, con la excepción de madres con niños de entre 0 y 3 años. Para ellas, la jornada será de cuatro horas diarias.

¿Quiénes pueden inscribirse a Uruguay Impulsa?

Los requisitos a cumplir son los siguientes:



Tener entre 18 y 65 años

Contar con documento de identidad vigente

Encontrarse desempleadas

No percibir prestaciones salariales públicas ni privadas

No recibir subsidios por desempleo, enfermedad, jubilación o pensión

No podrán participar quienes hayan integrado la edición 2025 del programa durante al menos dos meses

Beneficios de este programa laboral

Los beneficios de Uruguay Impulsa incluyen:



Una prestación mensual nominal de $ 20.592

Acceso a instancias de capacitación y certificación

Cobertura de salud pública

Reconocimiento de la participación como actividad laboral a efectos jubilatorios

Personas realizando tareas en Cerro Largo.

Para madres que califiquen para trabajar cuatro horas diarias, se mantiene la misma prestación económica.

Cómo anotarse a Uruguay Impulsa

Las inscripciones para la segunda edición de Uruguay Impulsa se podrán realizar a través de este formulario. Los interesados deberán ingresar sus datos personales y hacer clic en "enviar" al final de la aplicación para hacer efectiva su postulación. También hay puntos de apoyo presencial en oficinas del Mides, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Inefop, municipios y gobiernos departamentales en todo el país, con el objetivo de facilitar el acceso a quienes necesiten asistencia.

Persona realizando una gestión por internet. Foto: Freepik.

En el caso de ciudadanos extranjeros que no tengan una cédula de identidad uruguaya, la inscripción se realiza presencialmente en las oficinas territoriales del Mides de todo el país, indica el gobierno.

La selección de participantes se realizará mediante un sorteo automatizado y unificado, gestionado por el MTSS.