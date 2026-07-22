Senador acusó a Ambiente de "ocultar información": convocará al ministro por pedidos de informes sin respuesta

El senador del Partido Nacional Martín Lema acusó al Ministerio de Ambiente de "ocultar información" al sostener que mantiene sin responder varios pedidos de informes cuyo plazo legal ya venció. Ante esta situación, anunció que promoverá la convocatoria del ministro de Ambiente Edgardo Ortuño a la comisión parlamentaria correspondiente para exigir explicaciones.

"El Ministerio de Ambiente está ocultando información. Tenemos varios pedidos de informes vencidos que no tienen una respuesta. Vamos a tomar medidas para que actúen con transparencia y responsabilidad", afirmó Lema a El País.

El legislador agregó que la bancada nacionalista citará al secretario de Estado al Parlamento. "Vamos a convocar al ministro a comisión y le vamos a exigir respuestas y transparencia", sostuvo.

Según la documentación a la que accedió El País, los pedidos de informes pendientes abarcan distintos asuntos vinculados a la gestión ambiental. Uno de ellos solicita información sobre el nuevo modelo de gestión de residuos y la situación de los vertederos del país, con consultas referidas a la planificación, el funcionamiento del sistema y las acciones previstas por la cartera.

Otro de los pedidos reclama información sobre la situación del arroyo Carrasco, incluyendo aspectos relacionados con su estado ambiental y las medidas adoptadas por el ministerio.

Martín Lema, senador de la República, habla con El País en su despacho del Anexo del Palacio Legislativo. Foto: Ignacio Sánchez

Acceso al agua y represa de Casupá

La lista también incluye un pedido de informes sobre el acceso al agua, mediante el cual se solicitan datos y antecedentes sobre las políticas implementadas por el Ministerio de Ambiente en esa materia.

Asimismo, permanece sin respuesta un pedido presentado por Lema vinculado al proyecto de la represa de Casupá, en el que solicita información sobre el estado de esa iniciativa y las decisiones adoptadas respecto a su desarrollo.

Lema sostiene que el vencimiento de los plazos para responder estos pedidos de informes constituye "un incumplimiento de los mecanismos de control parlamentario" y reclama que la cartera "brinde las explicaciones correspondientes ante la comisión legislativa". Hasta el momento, el Ministerio de Ambiente no respondió públicamente a los cuestionamientos formulados por el senador nacionalista.