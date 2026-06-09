Maestros y profesores paran por 24 horas este miércoles: ¿qué otros servicios se verán afectados por el paro general parcial?

El próximo miércoles 10 de junio el Pit-cnt realizará un paro general parcial, que comenzará a las 9:00 horas y se extenderá hasta las 13:00 horas. Sin embargo, hay ciertos servicios públicos que se verán afectados durante toda la jornada por las movilizaciones de los sindicatos de maestros y profesores de Secundaria, que harán un paro de 24 horas.

Este paro incluye también una movilización en el Cerro, en Santín Carlos Rossi (programa universitario de la Universidad de la República). El paro general de este miércoles ya se anticipaba desde el pedido del Ministerio de Economía de elaborar las propuestas de los otros ministerios bajo el criterio de “costo cero”, lo que comenzó a generar rispideces en organizaciones como la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) y el Pit-cnt

Entre las proclamas para el día del paro aparecen: contra la guerra y por el derecho a vivir en paz; por trabajo hacia una Estrategia Nacional de Desarrollo; por salario; en defensa de la educación; por una Rendición de Cuentas de cara a las necesidades del pueblo; por el 1% al 1% más rico; por la reducción de la jornada laboral; en contra de la precarización del trabajo; instrumentación de los avances del Diálogo Social en seguridad social.

El secretario general del Pit-cnt y de COFE, José Lorenzo López, sostuvo que la medida del "costo cero" genera “mucha preocupación”, no sólo en COFE sino en todos los sindicatos incluidos en el Presupuesto Nacional.

Cuáles son los reclamos del Pit-cnt al gobierno por la Rendición de Cuentas

López remarcó que la próxima Rendición de Cuentas de "costo cero": “No solo va a ser de costo cero, o sea que no va a tener incremento en el presupuesto, sino que se van a habilitar solo los créditos ejecutados el año anterior”, expresó. Para el dirigente, esto implica que si algunos organismos o ministerios no ejecutaron totalmente su asignación, “en realidad lo que va a haber es un ajuste” en sus disponibilidades para el próximo ejercicio.

El sindicalista señaló que este efecto no fue explicitado con claridad después del Consejo de Ministros¡ aunque el ministro de Economía, Gabriel Oddone, “de alguna manera lo deja entrever cuando dice que va a haber reasignaciones de gasto”.

Marcha de COFE. Foto: Leonardo Mainé.

¿Cuáles son los servicios públicos afectados por el paro del Pit-cnt?

Según el comunicado de COFE de este lunes 8 de junio, el paro provocará cambios en los siguientes servicios:

