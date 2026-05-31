Paro de COFE: sindicatos de estatales alertan por "costo cero" en la Rendición de Cuentas

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) y el Pit-cnt se preparan para una nueva etapa de conflicto con el gobierno a raíz de la próxima Rendición de Cuentas con criterio de “costo cero”.

El próximo miércoles 3 de junio se reunirá en la sede de la central sindical el Departamento de Estatales y Municipales, donde se propondrá convocar con urgencia al Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público para analizar el impacto de los lineamientos definidos por el Ministerio de Economía y Finanzas y definir los pasos a seguir de cara al paro y movilización del 10 de junio.

El Ministerio de Economía pidió inicialmente a los ministerios elaborar sus propuestas bajo el criterio de “costo cero” para mantener la responsabilidad fiscal. Luego, desde el gobierno se aclaró que habrá recursos para áreas específicas a través de “reasignaciones internas de fondos”, es decir, sin aumento del gasto total pero moviendo partidas entre organismos y programas. Esa definición encendió la preocupación de los gremios del sector público, que temen un ajuste encubierto del presupuesto.

El secretario general del Pit-cnt y de COFE, José Lorenzo López, sostuvo que la situación genera “mucha preocupación”, no sólo en COFE sino en todos los sindicatos incluidos en el Presupuesto Nacional.

Alerta sindical por créditos ejecutados y temor a un ajuste presupuestal

López remarcó que la próxima Rendición de Cuentas de "costo cero": “No solo va a ser de costo cero, o sea que no va a tener incremento en el presupuesto, sino que se van a habilitar solo los créditos ejecutados el año anterior”, expresó. Para el dirigente, esto implica que si algunos organismos o ministerios no ejecutaron totalmente su asignación, “en realidad lo que va a haber es un ajuste” en sus disponibilidades para el próximo ejercicio.

El sindicalista señaló que este efecto no fue explicitado con claridad después del Consejo de Ministros¡ aunque el ministro de Economía, Gabriel Oddone, “de alguna manera lo deja entrever cuando dice que va a haber reasignaciones de gasto”.

José Lorenzo López, vicepresidente del Pit-Cnt y secretario general de COFE. Foto: Estefanía Leal/El País.

“Reasignaciones de gasto quiere decir que si no va a haber incremento presupuestal para el desarrollo de algunas políticas, evidentemente lo que van a hacer es sacar de un lado para poner en otro”, afirmó, al cuestionar que la lógica de equilibrio fiscal termine impactando en áreas que no lograron ejecutar la totalidad de sus créditos.

Para COFE, si el incremento incluido en ese presupuesto ahora se “ajusta” mediante la lógica de costo cero y habilitando solo el monto efectivamente ejecutado, “estamos en una situación muy parecida a lo que pasó en el período anterior”. López indicó que este será uno de los planteos centrales del Pit-cnt en el paro y la movilización convocados para el 10 de junio; jornada en la que la central busca colocar el tema presupuestal como uno de los ejes políticos de su plataforma.

Rendición de Cuentas, prioridades oficiales y agenda de movilización de COFE

El ministro Gabriel Oddone adelantó que el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento antes del 30 de junio concentrará el presupuesto incremental en los siguientes ejes:



Infancia: con cerca de US$ 30 millones destinados a unificar y transformar el sistema de transferencias monetarias y protección social infantil. Seguridad: personas en situación de calle. Empleo e inversiones mediante la promoción de puestos de trabajo.

Sin embargo, López advirtió que será necesario esperar al texto definitivo del proyecto para conocer el alcance real de esas prioridades. “Habrá que esperar a que el proyecto esté elaborado para conocer con claridad cuáles serán las prioridades. Lo que sí establece el documento del Ministerio de Economía, que fija los lineamientos para la Rendición de Cuentas, es una lógica de ‘costo cero’, sin aumento del gasto, y además la habilitación únicamente de los créditos efectivamente ejecutados”, indicó. Reiteró que se trata de una situación “delicada” que los sindicatos intentarán revertir a través de la negociación y la movilización sindical.